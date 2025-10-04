Traian Băsescu, despre gafele de protocol ale lui Nicușor Dan: Încă nu e pregătit, dar va corecta lucrul ăsta

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat sâmbătă seara, la Realitatea Plus, gafele de protocol ale lui Nicușor Dan. Acesta spune că ele nu sunt grave și că noul președinte „va corecta” rapid aceste lipsuri.

Traian Băsescu a declarat sâmbătă seară, la Realitatea Plus, că Nicușor Dan, deși a făcut unele gafe de protocol la întâlnirile internaționale, nu trebuie judecat prea aspru.

„Încă nu e pregătit din punct de vedere al protocolului, dar sunt convins că va corecta lucrul ăsta”, a afirmat fostul șef al statului.

Băsescu a reacționat și la criticile apărute în presa românească, unde Nicușor Dan a fost prezentat ca o „anexă a lui Macron”, după ce cei doi au coborât din același microbuz la întâlnirea cu regele și regina Danemarcei.

„Foarte mulți l-au atacat pentru faptul că Macron l-a primit pe Bolojan când era interimar, iar acum se întâlnește de câte ori are ocazia cu Nicușor Dan”, a spus Băsescu.