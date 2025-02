Cum se rezolvă ”legal” documentele în Portul Constanţa: cu mii de euro şi parfumuri de firmă

În 4 septembrie 2024, investigatorul cu identitate atribuită a fost sunat de Petrică Buduru, care i-a solicitat o întâlnire. Câtebva ore mai târziu, la sunat din nou şi a întrebat investigatorul dacă are informaţii despre Consiliul Tehnico-Economic (CTE) care este programat pentru următoarea zi, întrebare la care investigatorul i-a răspuns că nici măcar nu s-a stabilit preşedintele Consiliului Tehnico-Economic.

Redăm discuţia aşa cum arată ea în interceptări:

Petrică Buduru: Ştiţi cumva… ştiţi cumva mâine la ce oră este CTE-ul?/

Investigator: Nu, nu, nu pentru că v-am spus, deocamdată nici nu am pus preşedinte la CTE.

PB: A, da! Păi să vă pună pe dumneavoastră. …[râde]…(...)”

După discuţie, a fost fizată întâlnirea din 4 septembrie 2024.

Investigatorul a prezentat detaliat elemente de fapt privind comunicarea dintre el şi Petrică Buduru în 5 şi 10 septembrie 2024.

(...) În data de 05.09.2024 (...) în jurul orei 13:30 m-am întâlnit la Restaurantul Toscana cu Petre Buduru, aşa cum stabilisem anterior. (...) Petre Buduru mi-a mai spus că intenţionează să contacteze un împrumut bancar pentru a finanţa un proiect pe care îl are în Portul Constanţa, iar una din primele activităţi pe care ar vrea să o înceapă este cea cu bitumul, care este strâns legată de activitatea de dragare. Acesta a mai adăugat că are două proiecte de realizat, iar unul dintre ele este cel al cărui studiu de fezabilitate se va discuta în CTE-ul din ziua următoare, eu confirmându-i că acesta va avea loc. Eu i-am mai precizat că a fost numit preşedinte al CTE Chirilă şi că, din câte ştiu eu, relaţia dintre ei este bună, fapt care nu a fost infirmat de Buduru. Mai mult, acesta a mai spus că el ştie mai multe persoane respectiv George Vişan, şeful lui Chirilă. Buduru mi-a mai spus textual că „tot timpul au ieşit strâmbe CTE-urile din cauza lui George Vişan” şi că a avut noroc cu Florin Chirilă care şi-a dat seama că dacă s-ar fi dus cu SF-ul la CTE ul de la Bucureşti, la minister, acesta nu ar fi fost aprobat. Motivul neaprobării ar fi fost determinat de faptul că produsele petroliere nu mai sunt acceptate pentru finanţări europene. Petre Buduru a mai afirmat că dacă Florin Chirilă nu vorbea cu directorul general nu ar mai fi putut să o scoată la capăt cu George Vişan şi nici nu ieşeau aprobările. În aceste condiţii întrucât directorul general ştia despre ce este vorba acest fapt i-a fost confirmat şi de Florin Chirilă pentru ziua următoare.

Redăm intrerceptările:

PB: Am fost la, la… Nu, da` nu mi-a…nu mi-a ieşit bine… Şeful lui este GHEORGHE. Şi tot timpul mi-au ieşit strâmbe… Da, deci…Că am fost la el la… dacă eu mă cunosc demult cu ei… şi am… ,,Domne, e ceva necurat!” ,,Păi, cum? N-a ieşit bine?” ,,Păi, n-a ieşit bine!” Exact cum a pus-o… directorul general dintr-una… lu’ ăla trebuie să-i explici că au rămas documentele la el. Norocul este că ăsta, ă, FLORIN CHIRILĂ, care probabil are mai multe pe cap, nu are… ă, şi-a dat seama şi el imediat. Şi a zis: ,,Domnu”…”].

Petre Buduru a mai spus că preferă să ajungă cât mai rar la birourile CN APM SA însă a fost nevoit să se ducă pentru a pregăti CTE-ul din ziua următoare şi aşa că a trecut şi pe George Vişan.

Buduru a mai spus că în ultimele două luni a făcut demersuri pentru a obţine actualul document care să nu specifice că era vorba de produse petroliere, astfel încât să poată avea acces la fonduri.

Innevstigatorul l-a mai întrebat pe Petre Buduru ce afacere doreşte să facă în incinta CN APM SA, acesta răspunzând că are două proiecte împreună cu un partener al lui. Acesta are acces la Dana 97, iar partenerii săi ciprioţi sunt cei de la firma ISLAND PETROLEUM, operator la danele 69 şi 74. Buduru s-a arătat încrezător că afacerea se va concretiza în contextul în care va accesa fondurile necesare prin credit bancar cu garanţii imobiliare. Discuţia a continuat cu prezentarea de către Buduru Petre a proiectului tehnic al construcţiei care ar fi copia fidelă a proiectului pe care îl implementează deja Jean Tucan. Cu privire la terenul situat între Worldwide şi Jean Tucan, acesta a spus că acolo se face o instalaţie de produse petroliere, păcură şi combustibil lichid uşor cu nişte colaboratori din Bucureşti şi Ploieşti. Buduru nu a putut să precizeze unde se va duce apa rezultată din procesul tehnologic.

Petre Buduru l-a invitat pe investigatorul cu identitate atribuită să iasă din restaurant pentru a mai vorbi ceva. În faţa clădirii, acesta i-a spus că a pregătit o pungă în care se află un parfum şi suma de 10.000. Buduru a precizat textual: „de câte ori este ceva, spuneţi”. Cei doi au intrat din nou în restaurant unde au mai stat câteva minute şi când s-a ridicat i-a dat investigatorului o pungă de cadou spunând cu voce tare că în interior se află un cadou pentru el, respectiv un parfum mai tineresc. Era vorba de un parfum Tom Ford Noir.

PB: (…) Ă… Am un… …[neinteligibil]… Să vă fac un cadou… un, un parfum. Da? Şi sub… dedesubt e o mulţumire a mea. Da?/

PB: Pe urmă îmi spuneţi ori de câte ori… E bine aşa?/

PB: Da?/

(...)

PB:Vă pun zece …/ Bine? …[neinteligibil]… vă arăt parfumul… că e parfum, da?/ Mie mai mult îmi convine aşa. Şi ori de câte ori e ceva nevoie, îmi spuneţi.].

Investigatorul a luat punga şi l-a întrebat dacă este pentru CTE-ul din ziua următoare. Buduru a răspuns textual: „pentru cum consideraţi”.

În 10 septembrie 2024, în jurul orei 15:00 a fost o nouă discuţie prin intermediul aplicaţiei Whatsapp cu Buduru şi a fost stabilită o nouă întâlnire, în aceeaşi locaţie.

A doua întâlnire dintre investigatorul cu identitate atribuită şi Petrică Buduru a avut loc în data de 12 septembrie, când Buduru, după ce a prestabilit o relaţionare infracţională cu investigatorul în data de 05.09.2024, continuă să solicite sprijinul funcţionarilor din cadrul CN APM SA pentru urgentarea unor proceduri în favoarea societăţilor controlate de acesta.

Astfel, în 12 septembrie 2024, Petrică Buduru a dat suma de 10.000 euro şi un parfum marca Paco Rabanne Invictus Victory, pentru transmiterea urgentă a aceluiaşi studiu de fezabilitate, după aprobarea în cadrul C.T.E. al C.N.A.P.M. Constanţa, către Ministerul Transporturilor, precum şi pentru aprobarea la nivelul C.T.E. al C.N.A.P.M. Constanţa a documentaţiei privind autorizaţia de construire necesară în realizarea proiectului; în aceleaşi împrejurări, a remis investigatorului sub acoperire alte două bancnote de câte 100 euro, în condiţiile în care acesta l-a atenţionat cu privire la faptul că două dintre bancnotele în cupură de 100 euro date la 05.09.2024 erau deteriorate.

Investigatorul spune că l-a luat cu maşina pe Buduru şi au discutat plimbându-ne prin oraş. În maşină, Buduru a pornit discuţia despre o serie de aspecte legate de documentaţia pe care doreşte să o depună la CN APM SA în aceeaşi zi la Florin Chirilă, şeful CTE. L-a rugat pe investigator să vorbească cu Florin Chirilă pentru ca acesta să dea drumul documentaţiei cât mai repede către Ministerul Transporturilor. A precizat că firma pe care o reprezintă a făcut deja înregistrările pe platforma on-line a ministerului.

Buduru a mai spus că a depus deja şi documentele pentru documentaţia tehnică a autorizaţiei de construcţie, tot pe aceeaşi firmă, GREEN PORT şi că este interesat şi de obţinerea acesteia. El mai adăugat că prioritară este discutarea SF-ului (n.n. Studiu de fezabilitate) în şedinţa CTE de vineri, 13 septembrie 2024 şi că SF-ul trebuie trimis cu celeritate la Ministerul Transporturilor. Cu privire la documentaţia tehnică a autorizaţiei de construcţie Buduru a spus că vrea să fie discutată în şedinţa preliminară a CTE din 13 septembrie 2024 şi să fie introdusă la CTE-ul de săptămâna viitoare. El a afirmat că a discutat toate aceste aspecte cu Florin Chirilă, precizând şi că relaţia dintre ei este veche şi apropiată şi că îl poate ruga diverse aspecte.

În acest sens, a explicat că FLORIN s-a certat chiar şi cu Mirela Bîrchi pentru un aviz favorabil pe o solicitare a unei firme deţinute de Buduru.

În aceeaşi zi, în zona unui restaurant Mc Donalds, Buduru a ieşit din maşină, s-a dus la maşina sa şi s-a întors cu o pungă de cadouri. I-a spus investigatorului cu identitate atribuită să lase telefonul în portbagaj. Astfel a continuat deplasarea cu autoturismul şi cei doi s-au oprit la un moment dat pe o străduţă.

Buduru a reiterat solicitarea de a fi ajutat cu documentaţia tehnică a autorizaţiei de construcţie şi imediat după aceea i-a înmânat investigatorului punga de cadou, spunând că în interior se află un parfum şi o sumă de bani. La întrebarea dacă sunt tot 10.000 euro a răspuns afirmativ.

Pe imaginile video surprinse de investigatori se vede cum Buduru scoate din punga de hârtie un parfum şi apoi un plic, pe care i le înmânează investigatorului.

PB: Totu’ e în regulă. Sunt 10!/

(...)

PB: Şi important e să rezolvăm problemele. Iar eu sunt ă… ă… trebuie să fiu foarte atent cu contractu’, că avem, de exemplu, am nişte informaţii şi o să vedeţi că o să…

Buduru a mai zis că după ce CN APM SA trimite SF-ul la Ministerul Transporturilor va intra într-un alt CTE, dar numai pentru SF, nu şi pentru documentaţia tehnică a autorizaţiei de construcţie. A precizat că aceasta din urmă este numai pentru primărie, pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie.

PB: Acolo mă bag în C.T.E.-u’ ă… M.T.S.-ului. Mai… E un C.T.E. da’ numai pentru… da’ numai pentru S.F., să ştiţi. Da, merge. Gata! Merge, că s-a făcut…/ (...)Da, e o nebunie, e un … stop aici tâmpit. Ă… E C.T.E.-u’, da’ numai pentru S.F., nu e pentru D.T.A.C. ( Documentaţie Tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Construcţie). D.T.A.C.-u’ e pentru primărie. La noi, în Constanţa. Adică ei dau drumu’ la… la autorizaţia de construcţie. Când vreţi vă duceţi dumneavoastră, vă… Vă spun ceva. Când aveţi timp duceţi-vă să vedeţi locurile pe acolo, dacă… Da’ e zonă tâmpită acuma. Vă spun ceva: ce e acolo, groapă de gunoi. A fost… Ştiţi cât gunoi am văzut eu acolo? Vai de capu’ meu! Vai de capu’ meu! Şi acuma e un şantier întreg. Să vedem când ă… scoateţi la licitaţie… dragaju’.].”



Odată cu banii, investigatorul a predat şi un alt parfum priit, un Paco Rabanne „Invinctus Victory”.

Prin procesul-verbal din data de 13 septembrie s-a pus la dispoziţia procurorilor de caz un document, conţinând 3 pagini şi purtând denumirea ,,Notă de prezentare” şi reprezintă ,,Studiul de fezabilitate” al obiectului de investiţii, denumit: „Terminal de produse lichide-Port Constanţa-Dana 97- Parcela 36.1” . Înscrisul predat este un draft, nefiind semnat la secţiunea ,,APROBAT, ŞEF DEPARTAMENT ADMINISTRARE PATRINONIU” de Florin Laurenţiu Chirilă. Acest document conţine mai multe analize şi puncte de vedere în legătură cu obiectul de investiţii, denumit: „Terminal de produse lichide-Port Constanţa-Dana 97- Parcela 36.1” şi are ca ordonator principal de credite/beneficiar/investitor: SC GREEN PORT OPERATOR SRL.

Investigatorul cu identitate atribuită a pus la dispoziţia procurorilor de caz o captură foto privind o conversaţie purtată în data de 16 septembrie, prin intermediul Whatsapp, cu Florin Laurenţiu Chirilă, în care acesta, la întrebarea investigatorului cu identitate atribuită „Gata cte-ul?” îi trimite următorul mesaj: „Da. Acum. Au trecut toate, iar miercuri la 10.00 le avizez în plen”.

În declaraţia dată în calitate de martor de investigatorul cu identitate atribuită în data de 2 octombrie, acesta a prezentat detaliat elemente de fapt privind comunicare dintre el, Petrică Buduru şi Florin Laurenţiu Chirilă, în data de 17 septembrie 2024:

„În data de 17.09.2024, am vorbit pe whatsapp cu Buduru Petrică, care m-a rugat să fac demersuri şi să discut cu Florin Chirilă, persoană la care se află SF-ul acestei firme care fusese aprobat în ziua anterioară, pentru ca lucrarea să fie transmisă la Ministerul Transporturilor în această zi, întrucât va fi discutat în sedinţa CTE de la minister.

PB: (...) Problema se pune că... ajutaţi-mă cu... poate pleacă S.F-ul ăla astăzi la minister./ Tre᾿ să plece la minister că... la C.T-ul de la minister. Ălalaltul ce iese miercuri, ăla rămâne pentru autorizaţie, ăla rămâne la Constanţa./ Şi ăla trebuie să se ducă la minister neapărat, la C.T-ul de la minister.

INVESTIGATOR: Că... acuma unde e? La Chirilă? Ca să ştiu cu cine.../

PB: Da, da! El... el este, de aia v-am pomenit de... El este, dar ă... ştiţi cum este, probabil că plecatu mai greu de acolo de la... de la Chirilă este. La Florin.

Investigatorul s-a întâlnit cu Florin Chirilă, pe care l-a întrebat despre SF, iar acesta i-a spus că îl va trimite la minister prin poştă, pentru a intra în CT-ul ministerului, dar tot prin DTN.

Acesta i-a mai spus că a băgat ce i-a spus Mihai Teodorescu, DTAC-ul, care va intra în plen în ziua următoare. A mai înţeles de la Florin că i-ar fi dat lui Buduru un model de proces verbal, conform cerinţelor celor de la minister. (...).

