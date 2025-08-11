Trump păstrează misterul în legătură cu taxele vamale pentru China: „Vom vedea ce se întâmplă”

Donald Trump a fost întrebat de jurnaliști despre termenul limită privind tarifele vamale pentru China. Întrebarea a fost pusă în condițiile în care părțile trebuie să ajungă la un acord privind taxele până în noaptea de luni spre marți, conform termenului stabilit de președintele american.

„Vom vedea ce se întâmplă”, a răspuns Trump, adăugând că americanii „s-au descurcat foarte bine” cu China în ceea ce privește tarifele vamale, potrivit BBC.

„Relația este foarte bună cu președintele Xi”, a precizat Donald Trump.

Taxele ar trebui să intre în vigoare la miezul nopții.