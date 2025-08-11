Prima pagină » Știri externe » Trump păstrează misterul în legătură cu taxele vamale pentru China: „Vom vedea ce se întâmplă”

Trump păstrează misterul în legătură cu taxele vamale pentru China: „Vom vedea ce se întâmplă”

Președintele SUA, Donald Trump, păstrează misterul în legătură cu taxele vamale pentru China. Vom vedea ce se întâmplă, a spus Trump luni, în timpul unei conferințe de presă.
Sursa foto: Hepta
Petru Mazilu
11 aug. 2025, 19:22, Economic

Donald Trump a fost întrebat de jurnaliști despre termenul limită privind tarifele vamale pentru China. Întrebarea a fost pusă în condițiile în care părțile trebuie să ajungă la un acord privind taxele până în noaptea de luni spre marți, conform termenului stabilit de președintele american.

„Vom vedea ce se întâmplă”, a răspuns Trump, adăugând că americanii „s-au descurcat foarte bine” cu China în ceea ce privește tarifele vamale, potrivit BBC.

„Relația este foarte bună cu președintele Xi”, a precizat Donald Trump.

Taxele ar trebui să intre în vigoare la miezul nopții.