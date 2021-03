Dan Barna a fost chemat la Departamentul de Luptă Anti-Fraudă

„Am spus în numeroase interviuri că sunt complet disponibil şi vreau să clarific orice chestiune legată de activitatea antreprenorială pe care am desfăşurat-o înainte de a intra în politică. În aceste zile solicitarea mea a dat roade şi am primit o invitaţie de la DLAF pentru, şi citez, <furnizarea informaţiilor pe care le deţineţi în legătură cu activitatea desfăşurată în cadrul proiectului> aflat în verificare. Era foarte bine dacă această invitaţie nu s-ar fi lăsat atât aşteptată - am solicitat chiar eu acest lucru încă din campania de la prezidenţiale din 2019, când s-au speculat din păcate enorm de multe neadevăruri în spaţiul public”, anunţă Dan Barna.

El spune că va merge la DLAF.

„Acum sper că odată cu această invitaţie, pe care o voi onora cu încredere, să se lămurească toate aspectele, iar verificarea începută în campania electorală să îşi încheie parcursul şi să scurteze drumul adevărului către lumină. Adevărul, onestitatea şi transparenţa au caracterizat întreaga mea carieră - în politică şi înainte - iar prezenţa mea la DLAF este exact garanţia că asta nu este un slogan, ci un crez”, conchide Barna.

Rise Project a publicat, în 2019, un articol în care acuza firma lui Dan Barna că multe proiecte au eşuat, iar liderul USR este „supervizorul senin al unor fraude şi conflicte de interese cu fonduri UE”.

În replică, Dan Barna a cerut ca DLAF să trimită de urgenţă documentele la DNA, pentru că ştie că „asta e comanda politică pe care au primit-o”. El menţiona că nu sunt nereguli în acele proiecte, că a răspuns deschis tuturor întrebărilor tuturor celor care au solicitat detalii despre acest subiect.