Dan Motreanu după prima ședință de Guvern fără PSD: „PNL își asumă în continuare responsabilitatea guvernării, alături de celelalte partide proeuropene”

Guvernul poate funcționa în continuare și lua decizii chiar și fără miniștrii PSD, iar reformele anunțate de Ilie Bolojan vor fi continuate, susține Dan Motreanu.
Nițu Maria
23 apr. 2026, 14:31, Politic

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a declarat că Guvernul își păstrează capacitatea de a lua decizii importante chiar și în absența miniștrilor PSD și că reformele inițiate de Ilie Bolojan vor continua.

„Prima ședință a Guvernului Bolojan fără miniștrii PSD: au fost discutate 39 de acte normative. Guvernul are puteri depline: poate emite ordonanțe de urgență, poate iniția proiecte legislative pe care să le trimită Parlamentului. Va putea face aceste lucruri și după demisia miniștrilor PSD”, a scris Dan Motreanu pe Facebook.

Motreanu a precizat că atribuțiile miniștrilor demisionari vor fi preluate temporar de interimari și că PNL rămâne angajat în coaliția de guvernare.

„PNL își asumă în continuare responsabilitatea guvernării, alături de celelalte partide proeuropene. România are nevoie de stabilitate, de o direcție clară și de decizii ferme. Ilie Bolojan va continua reformele începute, va lua noi măsuri pentru reducerea risipei banilor publici și pentru o administrație mai eficientă.”, a scris Motreanu.

