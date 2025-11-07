Dan Șucu, despre traficul de influență dintre companii și guvern: „Credeți că acum este momentul să discutăm despre scandaluri?”

Întrebat despre posibile cazuri de trafic de influență între mediul de afaceri și autorități, cu referire la întâlnirea dintre omul de afaceri Fănel Bogos și Premierul României, Dan Șucu a refuzat să comenteze astfel de situații.

„Nu suntem aici să speculăm. Îmi cer scuze, dar nu acesta este scopul nostru. Suntem aici ca să găsim soluții prin care economia să repornească într-o direcție pozitivă. Atenție — România a fost, în ultimii 20 de ani, cea mai frumoasă poveste de succes a Europei. Nu există niciun motiv pentru care această poveste să se oprească sau să se schimbe în sens negativ. Trebuie să găsim soluții pentru a ne întoarce la povestea noastră de succes. Credeți că acum este momentul să discutăm despre scandaluri? Nu, nu acesta e subiectul.”

În privința reformelor anunțate de Guvern, inclusiv reducerea numărului de funcționari publici, omul de afaceri a subliniat că statul trebuie să își asume un efort real de recalibrare a cheltuielilor în raport cu veniturile.

„Statul trebuie să facă acest efort. Este evident că are obligația să-și recalibreze costurile în conformitate cu veniturile pe care le are. Aceasta este problema administratorilor statului. Problema noastră, a mediului privat, este să ne facem treaba la rândul nostru. Trebuie să și muncim, nu doar să așteptăm. Este absolut obligatoriu.”

Întâlnirea premierului cu Fănel Bogoș

Joi seara, premierul Ilie Bolojan a povestit la Digi24 cum a decurs întâlnirea dintre el și afaceristul Fănel Bogoș, spunând că a simţit „un uşor trac” atunci când discuţia a deviat de la subiectul anunţat iniţial.

De asemenea, Bolojan a precizat că a tratat această programare „într-o cheie obişnuită”, având permanent întâlniri cu reprezentanţi ai autorităţilor locale şi cu membri de partid. Afaceristul a fost însoţit de Mihai Barbu, trezorierul PNL, așa cum MEDIAFAX a dezvăluit în premieră.