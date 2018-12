Dăncilă anunţă Legea Apelor Minerale şi a minerilor: Resursele sunt ale românilor

Viorica Dăncilă neagă că ordonanţa ce prevede măsuri fiscale şi "taxa pe lăcomie" are ca scop colectarea de fonduri pentru acoperirea pensiilor şi salariilor, iar legat de resursele naturale, premierul anunţă legi care vor viza domenii precum minele sau exploatarea apelor minerale.

"Nu este din acest motiv (n.r.: pentru pensii şi salarii). Am luat aceste măsuri pentru că ne-am gândit la cetăţeni, ca să nu plătească facturi mai mari la gaze, români care au luat împrumuturi şi dobânda creştea, ne-am gândit să luăm măsuri pentru niveul de trai. De când am preluat guvernarea PIB a crescut, vom avea creşteri în continuare, când am creionat bugetul de stat am cuprins veniturile dar şi aceste lucruri pe care le-am făcut pentru români. Nu e o problemă", a declarat Viorica Dăncilă, la Antena 3.

"Cred că trebuie să avem în vedere nu să luăm o măsură şi apoi ce impact are. Resursele naturale sunt resursele românilor de care trebuie să beneficieze şi generaţiile următoare. Vrem să dăm legea apelor minerale, legea minelor, pentru a acoperi aceste domenii. Înainte de a adopta această lege în guvern, ne dorim să facem o analiză să eliminăm deficienţele din aceste domenii şi noua lege să reflecte dorinţa de a exploata cum se cuvinte bogăţiile şi să avem şi investiţii", a competat premierul.

Viorica Dăncilă a făcut referire şi la preţul la combustibil: "cred că trebuie să luăm fiecare domeniu în parte şi să eliminăm lucrurile nefireşti. Dacă scade barilul de petrol e normal să se reflecte în carburant".

