Daniel Băluță: „Taxa de dezvoltare urbană a fost revocată!”. Cetățenii din Sectorul 4, sprijin financiar de 600 de lei pentru achiziția de carburanți

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat miercuri, pe pagina sa de Facebook, că taxa de dezvoltare urbană a fost revocată. Cetățenii vor beneficia de un sprijin financiar de 600 de lei pentru achiziția de carburanți.

Ambele măsuri au fost adoptate în ședința Consiliului Local și vor intra în vigoare de la 1 aprilie 2026.

Daniel Băluță a explicat că aceste decizii vin ca răspuns la contextul dificil cu care se confruntă România, afectată de scumpiri și creșteri rapide ale prețurilor.

„Cert este că oamenii au nevoie de ajutor! România traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, iar solidaritatea nu este doar o opțiune, ci o responsabilitate. În acest context, deciziile adoptate astăzi în Consiliul Local al Sectorului 4 nu sunt întâmplătoare, ci măsuri ferme și necesare pentru sprijinirea oamenilor în fața scumpirilor accelerate care afectează nivelul de trai.”, a scris edilul.

Băluță a mai precizat că va detalia procedura și condițiile de acordare a acestui sprijin financiar într-o conferință de presă programată pentru luni, 30 martie.

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi este un semnal clar, și anume acela că noi nu așteptăm, ci acționăm. Sunt convins că, dacă rămânem uniți, putem să depășim și acest moment dificil, așa cum am demonstrat de fiecare dată.”, a anunțat acesta.