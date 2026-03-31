Prima pagină » Politic » Daniel Florea este noul lider al PUSL București

Daniel Florea este noul lider al PUSL București

Fostul primar al Sectorului 5 din Capitală, Daniel Florea, este noul lider al organizației PUSL București, conform unei decizii a membrilor Biroului Executiv al partidului.
Adrian Nicolae
31 mart. 2026, 19:05, Politic

Avocat cu o experiență în administrația publică și în activitatea parlamentară, Daniel Florea a ocupat funcția de deputat în Parlamentul României, fiind implicat în activitatea Comisiei juridice, de disciplină și imunități, precum și în structuri parlamentare dedicate proceselor de revizuire constituțională și cooperării internaționale.

În perioada 2016–2020, acesta a exercitat funcția de primar al Sectorului 5 al Capitalei, gestionând activitatea administrativă a uneia dintre cele mai complexe unități administrativ-teritoriale din București.

De-a lungul carierei sale, Daniel Florea a acumulat experiență semnificativă atât în domeniul juridic, cât și în administrația publică locală și centrală.

„Contextul politic, social și economic al României este extrem de tensionat. Iar Capitala traversează o criză fără precedent. Nemulțumirea bucureștenilor este profundă pentru ca, dincolo de promisiunile electorale, în realitate primesc doar blocaje administrative, jocuri de culise, abuzuri și sfidare! Această situație  trebuie schimbată. PUSL va propune un program cu soluții concrete în acest sens. Obiectivul nostru pentru 2028 este clar, minim 10% în București la alegerile locale. Iar până atunci, prioritară este reconstrucției filialei București”, a declarat Daniel Florea.

Recomandarea video

VIDEO | Codrii Vlăsiei: Proiectul care ar putea transforma Bucureștiul într-o capitală a mobilității verzi
G4Media
Greșeala pe care o faci atunci când mergi la supermarket. Ajungi să plătești mai mult decât necesar
Gandul
Cum va fi vremea de Paște 2026. ANM anunță temperaturi anormale pentru aceasta perioadă
Cancan
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Prosport
Trei experți în legile războiului explică cum SUA, Israel și Iran încalcă normele internaționale în conflictul din Orientul Mijlociu
Libertatea
Reguli stricte pentru proprietarii de apartamente. Ce modificări sunt interzise și ce nu ai voie să montezi?
CSID
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Promotor