Daniel Florea este noul lider al PUSL București

Avocat cu o experiență în administrația publică și în activitatea parlamentară, Daniel Florea a ocupat funcția de deputat în Parlamentul României, fiind implicat în activitatea Comisiei juridice, de disciplină și imunități, precum și în structuri parlamentare dedicate proceselor de revizuire constituțională și cooperării internaționale.

În perioada 2016–2020, acesta a exercitat funcția de primar al Sectorului 5 al Capitalei, gestionând activitatea administrativă a uneia dintre cele mai complexe unități administrativ-teritoriale din București.

De-a lungul carierei sale, Daniel Florea a acumulat experiență semnificativă atât în domeniul juridic, cât și în administrația publică locală și centrală.

„Contextul politic, social și economic al României este extrem de tensionat. Iar Capitala traversează o criză fără precedent. Nemulțumirea bucureștenilor este profundă pentru ca, dincolo de promisiunile electorale, în realitate primesc doar blocaje administrative, jocuri de culise, abuzuri și sfidare! Această situație trebuie schimbată. PUSL va propune un program cu soluții concrete în acest sens. Obiectivul nostru pentru 2028 este clar, minim 10% în București la alegerile locale. Iar până atunci, prioritară este reconstrucției filialei București”, a declarat Daniel Florea.