Daniel Zamfir: Este exclus ca PSD să voteze moțiunile de cenzură

Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru al doilea pachet de reforme, împărțit în mai multe pachete mai mici.

AUR a depus patru moțiuni de cenzură, care ar putea fi supuse votului în acest week-end.

Daniel Zamfir declară că PSD nu va vota moțiunile de cenzură ale AUR: „Evident că nu votează această moțiune. Cât timp PSD va face parte din Guvern, este exclus să votăm o moțiune de cenzură”.

Senatorul PSD spune că relațiile din coaliția de la guvernare sunt dificile: „Relațiile din coaliție sunt cele pe care le vedeți cu toții. Colaborarea nu este una ușoară, sunt patru partide cu viziuni diferite”.

Premierul Ilie Bolojan a amenințat că-și dă demisia, dacă propunerile sale de reformă nu vor fi susținute de coaliție.

Daniel Zamfir îi dă o replică: „Este și domnul Bolojan, care este o persoană, din punctul meu de vedere, puțin dispusă la a colabora, că despre asta este vorba”.

În opinia sa, „aceste anunțuri cu prezentarea demisiei, dacă nu se întâmplă așa cum dorește domnia sa, nu sunt de bun augur”.