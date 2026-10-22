Decizia CCR, după scandalul împărțirii locurilor din Biroul Permanent al Camerei Deputaților. Ce au răspuns magistrații, la solicitarea PNL și USR

Curtea Constituțională a României s-a pronunțat joi în scandalul privind împărțirea locurilor din Biroul Permanent al Camerei Deputaților. După ce PNL și USR au trimis o sesizare de neconstituționalitate în luna septembrie, magistrații CCR au emis o hotărâre definitivă.

„Susţinerile autorilor sesizării vizează aspecte ce ţin de negocierea locurilor de vicepreşedinţi, secretari şi chestori de către liderii grupurilor parlamentare, negociere care se realizează cu respectarea principiului configuraţiei politice a Camerei Deputaţilor. Examinarea modului concret în care fiecare lider de grup parlamentar tratează cu ceilalţi lideri de grup parlamentar repartizarea locurilor de vicepreşedinţi, secretari şi chestori pe fiecare sesiune parlamentară în parte nu intră în competenţa de soluţionare a Curţii Constituţionale.”, au rezumat magistrații, în motivarea Curții.

Mai exact, magistrații au decis că conflictul dintre PNL, USR, și, de cealaltă parte, PSD și AUR, nu poate fi soluționat de Curtea Constituțională, întrucât a avut la bază o negociere între partide, care s-a desfășurat în spatele ușilor închise.

Ce a mai transmis CCR partidelor

Curtea mai motivează că repartizarea locurilor în Birourile Permanente ale celor două camere din Parlament se face după mai multe criterii variabile, cum ar fi funcția, dar și perioada scurtă de timp în care au loc astfel de negocieri.

„Repartizarea locurilor în Biroul permanent depinde de elemente variabile, precum poziția negociată (vicepreşedinte, secretar şi chestor), sesiunile pentru care sunt negociate aceste poziții, sau intervalul de timp luat în considerare pentru determinarea configurației politice a Camerei Deputaților, care nu se reduce la respectiva sesiune parlamentară, ci trebuie apreciată global pe întreaga legislatură”, a mai argumentat Curtea.

De unde a pornit scandalul politic

În luna septembrie, la începutul celei de-a doua sesiuni parlamentare din acest an, reprezentanții tuturor formațiunilor politice de la Camera Deputaților s-au întrunit în ședință, pentru a decide cum vor fi împărțite funcțiile de vicepreședinte, secretar sau chestor.

Până acum, întrucât președintele Camerei Deputaților este de la PSD, PNL și USR aveau câte două locuri în conducere. O parte din reprezentanții celor două partide ar fi lipsit din ședință, iar, în urma votului celor prezenți, două din cele patru locuri alocate le-au revenit reprezentanților AUR și S.O.S. România.

PNL și USR s-au revoltat, inclusiv public, și au sesizat Curtea Constituțională în legătură cu votul care a avut loc în spatele ușilor închise.