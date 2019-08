Premierul Viorica Dăncilă anunţă că social democraţii au decis să rămână la guvernare şi cataloghează drept o decizie de neînţeles acţiunile ALDE. Dăncilă a mai anunţat că va face propuneri de miniştri interimari, după retragerea miniştrilor ALDE. PSD a decis în şedinţa Comitetului Executiv Naţional ca Niculae Bădălău să fie propus interimar la Energie, Radu Oprea- interimar pentru Relaţia cu Parlamentul şi Ioan Deneş- interimar la ministerul Mediului, după ce ALDE a decis retragerea de la guvernare.

UPDATE Viorica Dăncilă: Ramona Mănescu rămâne la Guvern. Dacă şi alţi miniştri ALDE vor decide îşi vor continua mandatele

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, luni, că Ramona Mănescu va rămâne în ministerul de Externe, în condiţiile în care ALDE iese de la guvernare. Şeful Executivului a afirmat că şi ceilalţi miniştri ALDE îşi pot continua mandatele dacă vor decide acest lucru.



„Doamna Mănescu rămâne în Executiv. Are proiecte în ministerul pe care îl conduce. Eu cred că a dat dovadă de responsabilitate. Dincolo de interesele din punct de vedere politic trebuie să avem în vedere ceea ce se întâmplă cu imaginea României pe plan extern şi să asigurăm stabilitate pe plan intern. Din acest considerent doamna Ramona Mănescu a decis să rămână în Guvern. Bineînţeles că dacă alţi miniştri vor decide acest lucru îşi vor continua mandatele”, a declarat Viorica Dăncilă, la finalul şedinţei Comitetului Executiv al PSD.

UPDATE Dăncilă: ALDE a vrut să plece de la guvernare şi să se alieze cu Pro Romania

Premierul Viorica Dăncilă spune că ALDE a vrut să plece de la guvernare şi să se alăture Pro Romania, iar dacă acum le-ar fi fost îndeplinite cerinţele, ar fi venit cu alte solicitări şi nemulţumiri.



"Dacă făceam restructurarea, veneam cu un program în 2016, iar acum facem restructurarea şi venim cu alt program. Trebuie să dăm dovadă de consecvenţă. Sunt lucruri care se pot accepta şi altele care nu, cred că domnul Tăriceanu ştia despre modul în care este alcătuit guvernul când e plecat cu PSD la guvernare. Dacă schimbam acum, venea cu alt motiv, apoi altul, cert e că ALDE a vrut să iasă de la guvernare şi să se alieze cu Pro Romania", a spus Viorica Dăncilă.

"Colegii au decis să nu ieşim de la guvernare ca să nu ne dezamăgim electoratul. Oamenii ne-au votat nu ca să se spunem că ne ducem acasă. Dacă va fi moţiune de cenzură, dacă ea trece, ne supunem votului parlamentului şi asta e situaţia. Sunt un om puternic, cred că trebuie să dăm dovadă de putere şi să mergem până la capăt (...) Nu, nu îmi e teamă de alegerile anticipate. Singura mea teamă este să nu pierdem încrederea oamenilor, singura mea temere e să nu îi dezamăgim", a mai spus premierul.

UPDATE Dăncilă: Am discutat cu Iohannis. L-am anunţat că am trimis propunerile către Cotroceni

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, luni, că a avut o discuţie cu preşedintele Klaus Iohannis în care l-a anunţat pe şeful statului că a transmis propunerile de miniştri pentru portofoliile din Justiţie, MAI, Educaţie şi cele de vicepremier către Cotroceni.



„ Nu pot să ştiu ce face domnul preşedinte Iohannis. Am avut destule blocaje din partea domniei sale, este posibil să avem blocaje şi în continuare. Am discutat cu domnul preşedinte, l-am anunţat că am trimis propunerile către Cotroceni”, a afirmat Viorica Dăncilă, la finalul şedinţei Comitetului Executiv al PSD.

CEx a stabilit, vineri, ca Dana Gîrbovan să fie propusă la Ministerul Justiţiei, Mihai Fifor la conducerea MAI, iar senatorul Şerban Valeca la portofoliul Educaţie, Ana Birchall vicepremier pentru parteneriate, iar Iulian Iancu vicepremier pe probleme economice, a anunţat preşedintele PSD, premierul Viorica Dăncilă.

Şeful Executivului a explicat că vrea la Ministerul Justiţiei pe cineva din rândul magistraţilor, neînregimentat politic.

Dana Gîrbovan a anunţat pe Facebook că şi-a depus demisia pentru că i se pare un gest firesc, astfel încât procedura de numire a sa în funcţia de ministru al Justiţiei să fie iniţiată.

De asemenea, membrii Secţiei pentru judecători din cadrul CSM au decis, luni, într-o şedinţă care a durat 30 de secunde, să aprobe demisia din magistratură a Danei Gîrbovan. Propunerea ajunge la preşedintele Klaus Iohannis.

UPDATE Dăncilă anunţă că rămâne la guvernare: Avem o responsabilitate

"În urma deciziei ALDE de a abandona responsabilitatea guvernării, am vrut să discut cu fiecare preşedinte de organizaţie, astfel încât să putem avea o decizie în forul statutar. În unanimitate colegii au decis că trebuie să continuăm guvernarea. Avem o responsabilitate pentru a duce mai departe programul de guvernare. E foarte important pentru noi ce se întâmplă cu România, dincolo de interesele politice. Deci vom continua guvernarea", a declarat Viorica Dăncilă, după şedinţa CEx PSD.

Premierul a mai confirmat că Ramona Mănescu rămâne în Guvern, chiar dacă a fost propusă de ALDE.

Pentru celellate portofolii deţinute de ALDE, premierul a anunţat persoanele care vor fi propuse ca miniştri interimari Viorica Dăncilă: "pentru Energie- Niculae Bădălău, pentru Mediu- Ioan Deneş, pentru Relaţia cu Parlamentul - Radu Oprea".

PSD rămâne la guvernare. Propunerile pentru ministerele lăsate libere de ALDE: Niculae Bădălău, Radu Oprea şi Ioan Deneş

PSD a decis în şedinţa Comitetului Executiv Naţional ca Niculae Bădălău să fie propus interimar la Energie, Radu Oprea- interimar pentru Relaţia cu Parlamentul şi Ioan Deneş- interimar la ministerul Mediului, după ce ALDE a decis retragerea de la guvernare.

Ramona Mănescu, şi ea ministrul ALDE a anunţat deja că va rămâne în guvern.

Liderii PSD au decis rămânerea la guvernarea.

Miniştrii care vor părăsi marţi guvernul sunt: Anton Anton, Graţiela Gavrilescu şi Viorel Ilie.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.