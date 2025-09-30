Samir Duduianu a vorbit în instanță despre nopți albe, despre telefoane anonime în care ar fi fost amenințat cu moartea, despre oameni mascați care ar fi încercat să pătrundă în curtea fiului său și despre declarații publice ale deputatului care, susține el, i-ar fi ștampilat identitatea cu apelativul „sclav”.

În motivarea cererii, activistul rom a arătat că Nicolae Păun ar fi afirmat că are o legătură de ”sclavie” nu doar cu el, ci şi cu alţi romi, adresându-le apelativul de „ciori”, „cioroi” şi că ar obţine de la statul român bani pentru ei ca şi cum ar fi sclavii lui.

Amenințări și mesaje audio de intimidare

De asemenea, Constantin Constantin susține că este ”atacat agresiv, hărțuit și amenințat cu moartea”, de mai mulți ani, atât de Păun, cât și de apropiați ai acestuia.

”Reclamantul a susţinut că au mai existat ameninţări cu bătaia şi cu moartea de la ###### Moto, consilierul deputatului NICOLAE PĂUN (Partida Romilor Pro Europa) şi rudele acestuia (…) A arătat că la data de 07 august 2025, la domiciliul fiului său, în jurul orei 01.00 noaptea, un număr de indivizi mascaţi au încercat să pătrundă în curtea casei lor prin bruscarea porţii, distrugând zăvorul de sus. Fiul său (n.r. a lui Constantin) l-a observat pe unul dintre indivizi care a bruscat poarta, fiind îmbrăcat tot în negru, având cagulă pe cap, cu o înălţime de aproximativ 1,80 m, talie atletică spre slab. Apoi, în noaptea de 8-9 august 2025, un grup neidentificat de atacatori a venit în apropierea aceleiaşi locuinţe, făcând bliţuri în noapte către locuinţa fiului său, din curtea părăsită de vis-a-vis, în intervalul orar 1-3 dimineaţa ca şi cum ar fi făcut fotografii cu blitz, la diverse intervale de timp cu scopul de a genera teamă. După ce a fost sunat de fiul lui, a mers la faţa locului şi a văzut el personal bliţuri în noapte şi a auzit sunete ameninţătoare, de animale. A apelat de trei ori la serviciul de urgenţă 112 cerând sprijinul autorităţilor şi de câte ori sosea maşina de poliţie cu girofarul pornit, evenimentul înceta, atât bliţurile, cât şi sunetele, iar perimetrul devenea liniştit”, a povestit avocatul reclamantului.

Potrivit lui Samir Duduianu, amenințările ar fi fost însoțite inclusiv de mesaje audio în care deputatul Nicolae Păun ar fi făcut amenințări mult mai grave.

”Cel puţin trei probe importante (două audio şi una foto), din care rezultă pericolul iminent în care se află (n.r. Constantin ”Duduianu”), au rămas în custodia Secţiei 14 Poliţie și nu a avut posibilitatea să le depună nici în dosarul civil din 13 august, nici în prezentul apel. Este vorba despre probe cu ameninţări scrise şi audio/ telefonice din care reies următoarele:

(a) amenințarea cu vătămare psihică şi corporală că va fi luat şi băgat în portbagaj – formulată de o rudă a lui ##### ##########* membru al asociaţiei politice Partida Romilor Pro Europa condusă de NICOLAE PĂUN

Conform presei, ##### lonel ########## (membru al Partidei Romilor Filiala ######## #### #######) pare deja cercetat penal şi din cauza altor infracţiuni, deoarece DNA îl prinde în flagrant cu infracţiunea de trafic de influenţă.

(b) ameninţări asupra familiei sale, respectiv asupra fratelui său, formulate telefonic de Amiru ###### (nepotul lui ###### ##### — autoanunţat în februarie 2025 consilier al deputatului NICOLAE PĂUN, apropiat şi apărător extremist— conform probelor – atomului politic ####### ####), în sensul că fratele său va fi vătămat fizic dacă nu îl convinge pe apelant să renunţe la activitatea politică,

(c) ameninţarea că va lua foc cartierul în care locuiesc, formulată de rude ale lui ##### ########## („Snagov”), din grupul condus de NICOLAE PĂUN”, a mai declarat activistul rom în fața judecătorilor.

Deputatul Păun neagă acuzațiile

În replică, deputatul Nicolae Păun a negat cu vehemență toate acuzațiile și susține că această acțiune este doar pentru a-l denigra.

”Cererea de emitere a unui ordin de protecţie este una denigratoare la adresa sa, fiind plasat „în clanul Pian”, apreciere pe care a făcut-o apelantul (n.r. Samir Duduianu) fără a fi susţinută de nicio probă, de nicio dovadă, fiind în realitate doar o apreciere, o invenţie a acestuia.

Intimatul a menţionat că este deputat în Parlamentul României, nu are nicio legătură cu familia Constantin, nu a interacţionat nici cu apelantul şi nici cu vreun membru de familie al acestuia si nu a dorit niciodată sa fie asociat cu această familie”.

Prima instanță, Judecătoria Sectorului 4, a respins cererea lui Samir Duduianu, considerând că nu există probe concrete care să lege direct numele deputatului de presupusele fapte.

Mai mult, judecătorii au apreciat că acțiunea a fost introdusă cu rea-credință și l-au amendat pe activistul rom cu 500 de lei.

Nemulțumit, acesta a făcut apel la Tribunalul București, unde și-a reluat acuzațiile, adăugând noi detalii despre presiunile pe care le-ar fi simțit din partea politicianului.

Judecătorii au menținut însă hotărârea inițială, concluzionând că simplele suspiciuni, relatările personale și frica resimțită nu pot justifica o măsură extremă, precum emiterea unui ordin de protecție împotriva unui deputat, în lipsa unor dovezi clare.