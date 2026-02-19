Prima pagină » Politic » Deputat PSD: Consultări pentru un nou cadru legislativ privind protecția minorilor în online

Deputat PSD: Consultări pentru un nou cadru legislativ privind protecția minorilor în online

Deputatul PSD Mihai Alexandru Ghigiu a anunțat demararea unui ciclu de dezbateri parlamentare pentru protejarea minorilor în mediul online. Discuțiile de joi, la care au participat părinți și elevi, au vizat pericole precum jocurile de noroc, dependența de ecrane și pornografia infantilă.
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
19 feb. 2026, 09:36, Politic

„Astăzi am făcut primul pas pentru protejarea minorilor în mediul online! Am avut prima întâlnire din acest ciclu de dezbateri, alături de reprezentanții elevilor, ai părinților și de colegii mei senatori și deputați. Este abia începutul, dar discuția a fost deschisă, sinceră și necesară.”, a scris deputatul pe Facebook.

Potrivit parlamentarului, prioritățile au fost stabilite în urma semnalelor de alarmă trase de familii cu privire la riscurile digitale actuale. „Am ascultat temerile părinților, temeri întemeiate despre pericolele reale cu care se confruntă copiii lor: flagelul jocurilor de noroc în mediul online, dependența de ecrane și amenințarea tot mai prezentă a pornografiei infantile. Sunt probleme presante care au nevoie de o rezolvare acum, nu doar declarații. Copiii merită să fie înțeleși, nu doar reglementați. Orice măsură de monitorizare sau protecție trebuie să vină cu o explicație: îi vrem în siguranță”, a explicat Ghigiu.

Ghigiu a precizat că responsabilitatea „ ne aparține tuturor – instituțiilor publice, școlii, familiei”.

„Un lucru a fost clar din discuțiile de astăzi: educația, atât a copiilor, cât și a părinților, este un pas esențial. Nu putem proteja fără să informăm și nu putem legifera fără să înțelegem. Provocările sunt mari, dar cred cu tărie că doar împreună putem construi un cadru legislativ sănătos pentru viitorul acestor tineri”, a conchis deputatul.

