Dezastru financiar la Primăria Buzău: bani luați în plus de la cetățeni și milioane pierdute din greșeli și întârzieri. Niciun vinovat

Consilierul local Irinel Cîrstea a dezvăluit miercuri, într-o postare pe rețelele sociale, că documentele oficiale arată „una dintre cele mai directe forme de prejudiciu pentru populație”, respectiv „bani încasați în plus de la cetățeni și nereturnați, venituri neîncasate și milioane de lei pierdute din întârzieri și dobânzi”.

Bani nerestituiți contribuabililor

Auditorii au constatat că peste 145.000 de lei, sume plătite în plus sau nedatorate, nu au fost compensate și nici restituite la cererea contribuabililor, acestea fiind menționate în raport drept „sume plătite în plus sau nedatorate, necompensate și nerestituite”. În același timp, raportul arată că primăria nu a încasat toate veniturile care i se cuveneau de la partenerii contractuali, iar în cazul salubrizării, nu a urmărit încasarea redevenței, respectiv banii pe care firma de salubritate trebuia să îi plătească municipalității.

Sporuri pentru proiecte nerealizate

Controlul a scos la iveală și plata unor sporuri pentru proiecte care nu au fost implementate. În cazul unui proiect PNRR pentru locuințe destinate tinerilor, cheltuielile de personal au fost majorate cu 177.906 lei, deși proiectul nu a fost realizat, iar plățile au fost făcute fără raportările obligatorii către finanțator.

Costuri umflate la Aquapark

Și alte proiecte de investiții au generat costuri suplimentare și plăți nelegale. Pentru proiectul Aquapark, Curtea de Conturi a identificat cheltuieli totale de aproximativ 446.000 de lei, incluzând supraevaluări, costuri suplimentare și plăți nelegale. Contractul a fost modificat în anumite etape pentru a sprijini firma câștigătoare, iar o parte din plăți au fost efectuate înainte de termen.

Nereguli și la Complexul Hipic

În cazul proiectului de restaurare a Complexului Hipic Buzău, primăria a stabilit valorile lucrărilor eronat și a efectuat cheltuieli care nu respectau prevederile legale, inclusiv plăți efectuate fără documentația corespunzătoare la anumite etape ale lucrărilor.

Costuri transferate către cetățeni la Park & Ride

Proiectul „park and ride” a înregistrat întârzieri care au dus la cheltuieli suplimentare și dobânzi de peste 7,7 milioane de lei. Costul final al proiectului a ajuns la 15,6 milioane de lei, din care doar 4,9 milioane au fost acoperite din fonduri europene. Restul de 10,7 milioane de lei a fost acoperit prin împrumuturi contractate de primărie, care vor trebui rambursate din bugetul local, adică indirect de cetățeni.

Penalități din bani publici, fără vinovați

În alte proiecte de construcții, municipalitatea a plătit peste 701.000 lei penalități către o firmă de construcții, din cauza neplății la timp a facturilor, iar pentru reprezentare juridică a fost contractată o firmă de avocatură, care, potrivit consilierului PNL, „a uitat să depună actele la tribunal în timpul prevăzut de lege, iar primăria a pierdut și procesul și banii pe avocați”.

Suma a fost achitată fără a se stabili dacă paguba a fost produsă din vina unor angajați ai primăriei, deși procedurile interne prevăd identificarea și recuperarea prejudiciilor.

500.000 de euro, întreținerea bicicletelor nefolosite

De asemenea, sistemul public de închiriere a bicicletelor a generat costuri de mentenanță de peste 500.000 de euro, deși a fost folosit foarte puțin de către cetățeni.

„Primăria și orașul Buzău se află în colaps economic și vom simți cu toții acest lucru în scurt timp”, spune consilerul local care a făcut care a făcut publice constatările Curții de Conturi.