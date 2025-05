Dezbatere electorală la România TV. Nicuşor Dan: În mandatul meu, vom avea un spital de mari arși/George Simion nu a participat la dezbatere

„Rezultatul alegerilor pe care românii îl vor da, acela va fi”, declară, miercuri seară, Nicușor Dan, ca răspuns pentru contracandidatul său în alegerile prezidențiale.

Întrebat, la România TV, despre afirmațiile contracandidatului său referitoare la crearea unui „Maidan” în Piața Victoriei din Capitală, în cazul în care ar pierde alegerile prezidențiale, Nicușor Dan a răspuns: „Sper să câștig alegerile. În ipoteza în care voi pierde, nu voi contesta”.

Întrebat, miercuri seară, dacă va exista în eventualul său mandat de preşedinte un spital de mari arşi în România, candidatul la prezidenţiale Nicuşor Dan a răspuns afirmativ.

El a adăugat că, în definirea acestei strategii, trebuie să aducem mari specialişti pe care România îi are.

„Principala problemă pe care sistemul de educaţie o are este în zona rurală şi a oraşelor mici”, declară, miercuri seară, candidatul la prezidenţiale Nicuşor Dan.

„Acolo, calitatea procesului de educaţie este mult mai slabă decât în zona oraşelor mari. Noi trebuie pur şi simplu să motivăm financiar oamenii care educă în zona de rural şi oraşe mici, pentru ca să echilibrăm, pentru ca copiii să pornească cu şanse egale”, a declarat candidatul.

Candidatul la Preşedinţie Nicuşor Dan a fost confruntat cu acuzaţia că, după preluarea mandatului de primar general, nu a mai răspuns la telefoanele unor oficiali, inclusiv directori de spitale care aveau nevoie urgentă de consultări.

„Când am ajuns la Primăria Capitalei, era totul atât de disfuncţional că toată lumea suna primarul general. Puneam telefonul pe masă şi la 5 minute suna”, a explicat Dan, la România TV, descriind haosul administrativ pe care l-a găsit.

„Noi avem nevoie de o dezvoltare care să fie corectă, adică în momentul în care cineva pune blocuri, să pună acolo şi o şcoală şi o grădiniţă”, declară, miercuri seară, candidatul independent la prezidenţiale Nicuşor Dan.

Eu susţin că România a făcut bine să ajute Ucrainea alături de toate celelalte state europene”, declară, miercuri seară, candidatul independent la prezidenţiale Nicuşor Dan.

„Într-o capitulare a Ucrainei, nu e vorba doar de dreptul internaţional, de faptul că Rusia a agresat o pace şi o prosperitate stabilită prin tratate internaţionale de 80 de ani. E vorba că, Doamne fereşte, într-o capitulare a Ucrainei, România şi Republica Moldova ar fi fost vecini cu Rusia şi în secunda aia noi ar fi trebuit să plătim mult, mult mai mult bani ca să ne îndreptăm”, a mai spus Dan.

El adaugă că „capitularea, ceea ce îşi doreşte Rusia de foarte mult timp, este un guvern ucrainean care s-asculte de Moscova”.

„Asta este scopul Rusiei-Ucrainei. În această ipoteză, România ar fi trebuit să cheltuie mult, mult mai mulţi bani ca să-şi întâlnească armata, ca să-şi apere teritoriul, decât în această colaborare cu toate forţele europene care sunt şi ele îngrijorate de ce se întâmplă în Ucraina şi de securitatea Europei, în care participăm proporţional cu toate celelalte ţări europene”, a mai spus Dan.

Dan a subliniat că „este interesul României să fie parte din acest efort comun european în ceea ce priveşte Ucraina şi înarmarea europeană

Dan: Voi discuta de la egal la egal cu liderii europeni, dar trebuie să fim respectaţi

Candidatul la Preşedinţie Nicuşor Dan a respins temerile privind o posibilă influenţă externă asupra României, afirmând că va apăra interesele ţării în relaţiile cu partenerii internaţionali.

UPDATE Nicuşor Dan listează politicienii internaţionali care îl susţin

„Mai întâi, vreau să precizez că în momentul ăsta nu este o alegere de persoană. Este o alegere de direcţii strategice pentru România. Este o alegere de direcţie pro-europeană, pro-occidentală, o direcţie pe care o reprezint şi o direcţie izolaţionistă în raport cu Uniunea Europeană şi apropiată de narativul Moscovei pe care domnul Simion o reprezintă”, a declarat Dan.

El a adăugat că „în sensul ăsta, avem scrisurile acelor şapte foşti ambasadori americani care au spus că România are de ales între Occident şi Rusia”.

„Avem mesajul de azi, al preşedintelui Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, care a spus că susţine direcţia europeană a României, susţine Nicuşor Dan. Avem declaraţia de azi, a premierului polonez, Donald Tusk, de asemenea, care spune expres, susţin direcţia europeană, nu o direcţie izolaţionistă. Avem declaraţia Partidului Socialiştilor Europeni, în aceeaşi direcţie, deci cred că direcţia pe care o reprezint eu este o direcţie de comunicare, de colaborare cu partenerii noştri europeni, una de stabilitate şi în plan extern, şi în plan de securitate faţă de războiul de la grăinţa noastră, şi foarte important în plan economic, pentru că pe români interesează preţurile”, a mai spus el.

Candidatul a precizat că pe George Simion, „în afară de domnul Salvini şi de preşedintele pierzător al Poloniei, nu am văzut să îl susţină cineva”.

George Simion a anunțat printr-un clip video că nu poate participa

Conform postului de televiziune, ambii candidați au confirmat participarea. RTV a difuzat la începutul dezbateri un mesaj video de ultimă oră transmis de George Simion, de la Roma. Candidatul AUR își scere scuze că nu poate participa la dezbatere.

Simion a lipsit, miercuri după-amiaza, și de la dezbaterea electorală organizată de artistul de stand-up Cosmin Nedelcu (Micutzu) la MCN Podcast.

George Simion a transmis, miercuri seară, de la Roma, un mesaj video destinat realizatorilor dezbaterii România TV, în care spune că a promis să participe la dezbatere „în caz că nu are altceva important” în program.

„Astăzi am aflat că domnul Simion nu mai vine la dezbatere, deși a fost primul care a confirmat. Am înțeles dintr-un comunicat AUR că terenul ăsta nu este suficient de neutru pentru dumnealui și că suntem un podcast prietenos pentru domnul Dan. E curios că în noiembrie i s-a părut că am fost o gazdă echilibrată și că a fost o dezbatere reală cea la care a participat. Și acum, ca și atunci, am dat dovadă de transparență și mă așteptam la același fair play din partea dumnealui. Dar exact ca Iohannis, în acest moment, domnul Simion fuge de dezbatere”, a spus, în deschiderea dezbaterii, Cosmin Nedelcu.

Realizatorul podcastului a respins acuzațiile de lipsă de neutralitate, precizând că nu este afiliat politic și că nu a primit niciodată bani de la partide sau entități cu interese politice.