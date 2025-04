Dezbatere prezidențială. Nicușor Dan l-a acuzat LIVE pe Crin Antonescu că este legat de „rechinii imobiliari”

În cadrul dezbaterii de la Palatul Cotroceni organizată de Digi24, Crin Antonescu și Nicușor Dan au făcut un schimb dur de replici.

Primarul Capitalei l-a acuzat pe candidatul coaliției că este legat de „rechinii imobiliari”. În replică, Antonescu a lansat amenințări cu instanța pentru calomnie.

„Veți fi sancționat, veți plăti din banii bucureștenilor pentru firme de avocatură. Am făcut un lucru acoperit legal. Nu am fost informat că vreun procuror îmi cercetează activitatea, niciodată nu am fost acuzat”, este răspunsul lui Crin Antonescu.

„Nu cred că la acest nivel cineva poate să afirme că albul e negru și negrul e alb. Am spus că ați semnat acte ilegale, am aici două hotărâri judecătorești”, au fost acuzațiile lansate de Nicușor Dan.

La dezbaterea prezidențială de luni participă principalii candidați la alegerile programate în 4 mai: Crin Antonescu, Elena Lasconi și Nicușor Dan. Victor Ponta și George Simion au confirmat inițial participarea, dar s-au retras ulterior.