Diana Buzoianu, despre varianta unui premier tehnocrat: „Nu a apărut nicăieri”. Ce spune despre colaborarea cu Bolojan?

Buzoianu a precizat că delegația USR a discutat timp de două ore și jumătate cu președintele Nicușor Dan, în iar pe parcursul discuției nu a fost adusă în discuție eventualitatea unui premier tehnocrat care să-l înlocuiască pe Ilie Bolojan.

„Ăsta este clar un scenariu care, în două ore și jumătate, nu a apărut nicăieri; și cred că rațiunea din spatele lipsei dezbaterii pe acest scenariu este inclusiv faptul că criza actuală este o criză politică – ori ea trebuie să-și găsească soluții în majorități politice – dacă ele mai există”, a declarat Buzoianu.

Întrebată – în scenariul în care o eventuală moțiune de cenzură ar trece – dacă USR și-ar asuma o guvernare în formula PSD-USR-PNL-UDMR”, Buzoianu a reamintit despre reforme, dar și faptul că, în ciuda divergențelor, partidul a avut o colaborare cu premierul Bolojan și au reușit să adopte o serie de reforme.

Ea a vorbit puțin și despre neînțelegeri, spunând că au fost discuții tehnice în care membrii USR nu au căzut de acord cu premierul Bolojan. Ea spune că multe din proiectele depuse de partid nu au reușit „să devină realitate”.

Bolojan a reușit să colaboreze cu partidele

Cu toate acestea, ea a apreciat că premierul Ilie Bolojan a reușit, per se, să colaboreze cu partidele care au susținut reforme precum, restructurarea Romsilva – exemplul oferit de ministră în cadrul discuției.

„Am avut un premier care a avut o oarecare susținere și din partea partidului propriu – ceea ce a contat – inclusiv din partea USR-ului. Adică a reușit să coalizeze, să zicem, niște partide care au susținut aceste măsuri”, spune Buzoianu.

Unui premier tehnocrat îi va fi „de 100 de ori mai greu”

Ea a precizat că acest lucru ar fi dificil cu un alt premier tehnocrat, spunând că acestuia îi „va fi de 100 de ori mai greu”.

Din punctul meu de vedere, unui premier tehnocrat, îi va fi de o sută de ori mai greu. Ați văzut că și în acest context a fost foarte greu să trecem anumite reforme. Unui premier tehnocrat îi va fi poate de o sută de ori mai greu să treacă aceste reforme, Dar oricum, acest scenariu nu a fost discutat nici măcar la Cotroceni”, spune Diana Buzoianu.

Întrebată despre scenariul rămânerii în funcție a Guvernului Bolojan până în luna septembrie, Buzoianu a precizat: „Contează mai puțin până în ce lună rămâne, contează ce reușim să trecem până în lunile respective”, spune ministra, referindu-se la reforme.