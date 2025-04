Dominic Fritz: Nu contează că avem un candidat cotat la 5% care moare cu dreptatea în mână

„Încă o dată, nu facem jocuri, ci luăm decizii care sunt responsabile pentru țară și nu știu cine câștigă dacă există un candidat care ia 5 sau 6% și moare cu dreptatea în mână. Ce este important acum pentru țară este să avem cel puțin un candidat pro-european în turul 2. Nu știu ce sistem își dorește sau nu își dorește asta, eu sunt sigur că votanții românii cetățenii româniei își doresc acest lucru și pentru asta o să ne luptăm”, spune Dominic Fritz.

El afirmă că decizia Biroului Național al USR a fost luată urmare a sondajelor de opinie.

„După cum am spus, au fost mai multe sondaje sociologice. Pot să vă spun că am avut un prim sondaj acum o săptămână cu cifre foarte proaste, în care am văzut deja că Ponta și Simion sunt pe primele două locuri, Nicușor Dan în marja de eroare pe locul trei și am spus poate e o problemă cu metodologia, poate au greșit calcule, poate au sunat unde nu trebuie. Haideți să schimbăm casa de sondare. Am mers la către o altă firmă și am pornit imediat un alt sondaj și cifrele sunt aceleași, au fost confirmate. Dar vă spun mai mult decât atât, că noi toți trăim în această țară noi toți vorbim cu vecinii noștri, vorbim cu votanții noștri în stradă, suntem sunați de prieteni din diaspora și de peste toți mi s-a transmis acest mesaj”, adaugă Fritz.

Liderii USR se reunesc joi pentru a decide susținerea lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale.

Potrivit sondajelor de opinie, Elena Lasconi este creditată cu 4,1% din intenția de vot, fiind plasată pe locul cinci.