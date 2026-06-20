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Dragoș Pîslaru anunță oficial că s-a înscris în PNL: „Reformele majore nu pot fi realizate de unul singur”

Ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat sâmbătă că s-a înscris în PNL și că se alătură echipei conduse de Ilie Bolojan. „Reformele majore nu pot fi realizate de unul singur”, a scris Pîslaru într-o postare pe rețelele sociale.
Dragoș Pîslaru anunță oficial că s-a înscris în PNL: „Reformele majore nu pot fi realizate de unul singur”
Foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Diana Nunuț
20 iun. 2026, 20:43, Politic
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Ministrul interimar al Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat sâmbătă, într-o postare pe Facebook, că s-a înscris în PNL și că se alătură echipei conduse de Ilie Bolojan, argumentând că reformele necesare României pot fi realizate doar printr-o echipă puternică și o majoritate politică solidă.

La împlinirea unui an de la depunerea jurământului de ministru, Dragoș Pîslaru a prezentat un bilanț al activității sale la conducerea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, susținând că instituția a înregistrat rezultate record în atragerea fondurilor europene.

Potrivit ministrului, în ultimele 12 luni, România a atras 10 miliarde de euro din fonduri europene nerambursabile non-agricole, a depășit pragul de 60% absorbție în cadrul PNRR, a obținut aprobarea integrală a cererii de plată nr. 4 și a finalizat negocierile privind Planul, evitând, potrivit acestuia, penalizări de miliarde de euro.

Pîslaru a afirmat, de asemenea, că România se află pe locul al doilea în UE, după Polonia, în ceea ce privește sumele efectiv atrase prin Politica de Coeziune și că au fost asigurate aproape 600 de milioane de euro prin noua generație a Granturilor SEE și Norvegiene.

Mesaj politic înaintea congresului PNL

În aceeași postare, Dragoș Pîslaru a lansat critici la adresa adversarilor politici, susținând că, după căderea Guvernului, au apărut „încercări disperate ale unora de a rupe Partidul Național Liberal și activarea vizibilă a unor rețele anti-reforme”.

El a afirmat că aceste grupuri „luptă pentru menținerea unui stat capturat, orchestrând campanii agresive de dezinformare care servesc direct intereselor pro-ruse și anti-europene”.

În acest context, Dragoș Pîslaru și-a anunțat oficial înscrierea în PNL.

„De aceea, am decis să mă alătur Partidului Național Liberal și echipei conduse de Ilie Bolojan”, a scris acesta.

„Fac acest pas din profunda convingere că reformele majore nu pot fi realizate de unul singur. Ele au nevoie de o echipă puternică, de o viziune clară și de o majoritate solidă care să își asume, fără ezitare, modernizarea și securizarea parcursului european al țării. Cred într-o Românie europeană, competitivă și guvernată de profesioniști. Cred în reforme făcute cu diligență și cred că acum, mai mult ca oricând, este momentul să strângem rândurile și să construim mai departe — cu responsabilitate, curaj și încredere în viitor”, a conchis acesta.

Declarația sa vine cu o zi înainte de congresul extraordinar al PNL, convocat pentru duminică, 21 iunie, când partidul își va alege noua conducere. Ilie Bolojan și-a depus candidatura la președinția formațiunii.

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