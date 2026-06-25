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Dragoș Pîslaru, atac la adresa lui Grindeanu privind negocierile: „Un tupeu formidabil, a spus că nu acceptă nicio condiție. PSD face și desface singur”

Ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că PSD și Sorin Grindeanu au adoptat o poziție rigidă în negocierile pentru formarea guvernului.
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Maria Nițu
25 iun. 2026, 13:02, Politic
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Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat joi, la Digi24, că în discuțiile politice privind formarea noului guvern există două probleme majore legate de poziția exprimată de PSD.

Pîslaru a spus că, inițial, PNL a pus pe masă mai multe scenarii de guvernare, în care decizia finală urma să aparțină președintelui României. Totuși, reacția PSD ar fi schimbat logica negocierilor.

El a spus că „în primul rând sunt două mari probleme, nu una singură, în ceea ce a spus președintele PSD. Prima este faptul că atunci când Partidul Național Liberal a propus cele două soluții, erau privite într-o modalitate de reciprocitate, adică s-a pus pe masă această ipoteză a acordului politic, s-a pus pe masă că se poate construi o minoritate sau alta, rămânând ca președintele României să decidă”.

În opinia sa, PSD ar fi trecut de la un discurs care era flexibil la o poziție mult mai rigidă, având în vedere că există anumite condiții privind participarea la guvernare pe care partidul le cere.

„Prima problemă pe care cred că toată lumea a observat-o este că PSD, de unde era exponentul flexibilității și îl acuza pe prim-ministrul Ilie Bolojan că e rigid și că pune linii roșii, sunt primii care au pus o primă linie roșie. Au spus că ei nu votează decât un guvern în care participă. Iată, deci, că tot discursul lor despre flexibilitate s-a transformat în acest moment după o amânare foarte mare din momentul în care l-au declanșat tot dumnealor cu torpilarea guvernului, până la urmă am ajuns aici în care tot dumnealor spun că vor să fie la guvernare și nu e decât o singură variantă cu ei la guvernare.”, a spus Pîslaru.

El a mai spus că a doua problemă ține de condițiile puse în cadrul unei eventuale formule de guvern minoritar, unde se discută că va trebui stabilit un acord politic între partide.

„A doua problemă majoră este că în soluțiile pe care PNL le-a pus pe masă, se menționa foarte clar că acest acord politic pe șase luni de zile trebuie să aibă niște elemente cruciale pe care să le agreeze partidele pentru a avea susținerea aceasta în parlament.”

„Ori, domnul Grindeanu a venit cu un tupeu formidabil și a spus că nu acceptă nicio condiție, nu acceptă nimic, este un guvern în care PSD face și desface singur.”, a completat Pîslaru.

Ministrul Investițiilor a mai spus că abordarea propusă de PSD nu este una echilibrată în contextul actual al negocierilor.

„Și asta nu este corect ca modalitate de a pune problema în condițiile în care Partidul Național Liberal, ca și de altfel ceilalți colegi din USR și UDMR, au spus că această deschidere de a găsi o soluție trebuie făcută, evident, într-un mod în care să ne asigurăm cum stau lucrurile.”, a spus acesta.

El a precizat și că USR a transmis deja că nu ar sprijini un guvern minoritar în această formulă, ceea ce, în momentul de față, complică și mai mult discuțiile.

„De altfel, știm că USR a spus că nu va susține un astfel de guvern minoritar și atunci, cu atât mai mult prin acest tratament pe care domnul Grindeanu propune foarte, luându-ne pe sus, și considerând că dumnealui nu are nimic de împărțit, nu cred că este corect pentru un parlament care, totuși, are un procent mic în parlament, mai mic în orice caz, și asta e foarte important de precizat, decât procentele cumulate PNL-USR-UDMR, care, în mod evident, ar trebui să fie prima opțiune de construire a unui guvern minoritar.”, a spus el.

Sursă video: Digi 24

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