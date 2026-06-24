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Dragoș Pîslaru, critici la adresa PSD în contextul negocierilor politice: „Nu cred că sunt în măsură să pună condiții”

Ministrul investițiilor, Dragoș Pîslaru, a criticat miercuri poziția PSD din negocierile politice care au loc în prezent, spunând că partidul pune condiții limitative în contextul discuțiilor despre formarea guvernului.
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Maria Nițu
24 iun. 2026, 14:30, Politic
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Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a făcut miercuri, într-o declarație pentru G4Media, o serie de comentarii privind discuțiile politice pentru formarea Guvernului și modul în care PSD gestionează toată această dezbatere.

Pîslaru a criticat modul în care PSD își formulează pozițiile în negocieri, în contextul dezbaterilor despre variantele de guvernare și despre așa-numitele „linii roșii” politice.

Pîslaru a spus că „e ironic și amuzant că PSD-ul adoptă linii roșii după ce ne-a bătut la cap toată această perioadă despre inflexibilitatea și rigiditatea prim-ministrului Ilie Bolojan, că pune linii roșii. Deci cumva acele două soluții pe care Partidul Național Liberal le-a adoptat la Congres presupuneau, bineînțeles, un anumit tip de oglindire. Adică nu că o variantă e posibilă și cealaltă variantă nu e posibilă. Amândouă variantele sunt legitime și posibile”.

Întrebat dacă, în final, una dintre părți va trebui să accepte votul celeilalte în Parlament, ministrul Proiectelor Europene a declarat că acest lucru este inevitabil în procesul politic.

El a mai spus că poziția PSD este prea restrictivă în acest moment, adăugând că „ideea pe care PSD-ul a pus-o acum, că ei nu se joacă de lucrurile acestea, este extrem de limitativă pe de-o parte și nu cred că sunt în măsură să pună condiții”.

„Cu alte cuvinte, sunt convins că odată ce discuțiile vor continua cu privire la fezabilitatea celor două opțiuni, vor realiza și dumnealor că nu sunt în măsură să pună condiții la modul în care se credeau odată partidul de 40%. Acesta este un element.”, a spus acesta.

Pîslaru a făcut precizări și despre etapele următoare ale negocierilor politice, spunând, de asemenea, că președintele României, Nicușor Dan, a indicat deja o posibilă direcție.

„Al doilea element, în ceea ce privește pașii următori, președintele a anunțat foarte clar că se uită la o soluție minoritară și bineînțeles așteaptă de la partide să vină cu propunere. Deci ăsta este pasul următor. Așteptarea mea nu este să se intre imediat în cameră între partide, ci primul pas ar fi să fie anunțat președintele că există o soluție pe fiecare dintre cele două posibilități. După care, și asta este un lucru foarte clar, responsabilitatea este în mare măsură a președintelui să vadă cine are și legitimitatea morală și profesionalismul. Ceea ce cred că este un pas important este că se conturează cele două soluții. Astăzi probabil că vom avea această idee și cred apoi că trebuie să se ajungă la pasul următor care este acel acord politic prin care o perioadă de timp să existe o condiționare reciprocă legată de moțiuni potențiale sau agenda care trebuie păstrată”, a declarat ministrul.

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