Elena Lasconi, după decizia BEC privind campania lui Nicușor Dan: Era previzibil

„Nu este fără precedent! Este fără precedent ce au făcut câțiva inși din USR și când spun asta nu mă refer la tot USR-ul pentru că USR-ul este format din peste 20.000 de membri. Sunt foarte mulți oameni în momentul ăsta în stradă, care îmi fac campanie. Ideea este că era previzibilă o asemenea decizie a BEC și cred că nu și-au dat seama și nu s-au consultat înainte cu nimeni de la juridic pentru că eu știu că săptămâna viitoare o să-mi fac dreptate. O să am acces și la resurse și la absolut tot pentru a-mi continua campania”, a zis Elena Lasconi la Realitatea Plus, potrivit Gândul.

Lasconi: vreau să-i încurajez pe colegii mei să continue să facă campanie

Ea a adăugat că „e ca și cum am fost împreună la starea civilă, după care ne-am plătit restaurantul și lăutarii și când ne-am dus în fața preotului am schimbat soția”.

„Ca să vă faceți o idee, ce au făcut ei, o să vă răspund. E ca și cum am fost împreună la starea civilă, după care ne-am plătit restaurantul și lăutarii și când ne-am dus în fața preotului… Au schimbat candidatul, au schimbat soția, ca să zic așa. Cam asta au făcut ei și sunt încrezătoare pentru că sunt și foarte luptătoare și întotdeauna am luptat pentru dreptate, pentru statul de drept și pentru democrație și sunt absolut sigură că săptămâna viitoare o să am și o ordonanță prezidențială, o să se regleze lucrurile și vreau să-i încurajez pe colegii mei să continue să facă campanie. Nu pot să facă campanie pentru un alt candidat. Nu înțeleg de ce au declanșat o asemenea bombă care este extrem, extrem de periculoasă pentru statul de drept și pentru democrația din România. Aș vrea să fiți foarte atenți, că anul trecut s-au anulat alegerile, iar în decizie spuneau foarte clar că au fost viciate”, a completat Elena Lasconi.

Miercuri, USR a anunțat că îi retrage sprijinul la alegerile prezidențiale propriului candidat Elena Lasconi.

Ulterior, sâmbătă, Biroul Electoral Central a interzis USR-ului implicarea în campania electorală pentru Nicuşor Dan.