Emil Boc, îndemn la vot: Tăcerea nu este o opţiune

Boc a spus că duminică este vorba despre „un referendum” pentru menţinerea României în Uniunea Europeană, pentru a menţine în continuare direcţia spre vest sau reîntoarcerea la est.

„Lucrurile sunt foarte simple şi clare. Evident, de acolo încep nuanţele. Eu am votat fără echivoc, direct şi explicit, calea europeană, pentru că este singura cale care în întreaga noastră istorie s-a validat ca fiind una care să ne aducă pace, democraţie, libertate de mişcare şi acces spre prosperitate. Eu nu spun că e raiul pe pământ, orientându-ne spre vest. Dar infinit mai bună calea decât cea spre est. De la est ne-au venit sărăcia, comunismul, totalitarismul, 50 de ani de ţinere şi de întoarcere a României în trecut. Eu am fost acolo, am văzut. Eu nu vreau să mai văd ţara aceasta întorcându-se cu faţa spre est. Vreau să-şi consolideze o voce demnă, o voce puternică, o voce care să conteze mai mult decât a contat până în prezent, cu un preşedinte capabil să facă acest lucru”, a declarat primarul din Cluj-Napoca.

Boc a făcut şi un apel la participare, invocând definiţia democraţiei formulată de Abraham Lincoln: „Democraţia este guvernarea poporului, cu poporul şi pentru popor. Asta înseamnă că avem nevoie de popor la vot. Dragi români, indiferent cu cine votaţi, veniţi la vot astăzi. Este foarte, foarte, foarte important ca împreună să ne decidem calea de urmat. Mă adresez în special celor aproape 8,5 milioane de români care nu au participat la primul tur al alegerilor prezidenţiale. Aşa cum am spus, democraţia nu se poate clădi cu jumătate de voce sau cu jumătate de popor. Tăcerea nu este o opţiune. Doar implicarea şi atitudinea fiecărora dintre noi trebuie să facă diferenţa. Votaţi cu pasiune, dar nu cultivaţi ura. Pentru că de mâine tot noi trebuie să construim această ţară, tot noi trebuie să mergem înainte şi trebuie să construim punţi şi nu ziduri între noi”.