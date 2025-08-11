Emil Boc: Încep lucrările subterane pentru metroul din Cluj

„Metroul de la Cluj intră în faza subterană. Astăzi încep lucrările de construcție a puțului de lansare a mașinilor care vor fora în subteran cele două tuneluri pentru metroul de la Cluj. Această lucrare este de maximă complexitate și precizie. De aceea, ea presupune implicarea a peste 150 de proiectanți și ingineri care au lucrat și lucrează pentru ca aceste lucruri să se întâmple”, spune Emil Boc.

El afirmă că „multă lume a vorbit vrute și nevrute”.

„Noi suntem cu faptele, alții sunt mai mult cu vorbele. Această lucrare nu este una simplă, nu este una care se poate face peste noapte, ci este o lucrare, repet, care presupune precizie”, adaugă Boc.

Metroul de la Cluj va avea 19 stații

Se va face o săpătură la 20-25 de metri adâncime, cu o lățime corespunzătoare, să intre cârtițele. Intră două cârtițe, cu două tunele, un tunel pentru dus, un tunel pentru întors.

Contractul pentru construirea magistralei I a metroului din Cluj-Napoca a fost semnat în 2023, costă 2 miliarde de euro, iar lucrările se estimează că vor fi finalizate în 2031.

Prima linie a metroului din Cluj va avea 21 de km și 19 stații.

Executantul este Alstom Transport, în asociere cu Gulemark și Arcada Company.