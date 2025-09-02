Erdogan: Putin și Zelenski „nu sunt încă pregătiți” să se întâlnească

Președintele Turciei, Tayyip Erdogan, a declarat că a discutat despre modalitățile de a pune capăt războiului din Ucraina cu Vladimir Putin, în timpul unor convorbiri purtate în China, și cu Volodimir Zelenski, prin telefon, însă părțile „nu sunt încă pregătite”.

Erdogan a vorbit cu jurnaliștii la bordul avionului care îl aducea din China, unde s-a întâlnit cu Putin și, ulterior, a spus că l-a sunat pe Zelenski. El a subliniat că discuțiile purtate în ultimele luni între oficialii ruși și ucraineni la Istanbul arată că drumul spre pace rămâne deschis, potrivit Reuters.

Turcia este în favoarea „ridicării treptate a nivelului negocierilor” pentru a transforma speranțele de pace în rezultate concrete, a adăugat Erdogan, precizând că orice inițiativă va trebui, în cele din urmă, gestionată la nivel de lideri, deși condițiile nu sunt încă întrunite.

Membră a NATO, Turcia a a avut discuții atât cu Moscova, cât și cu Kievul, de la invazia Rusiei din 2022, și a încercat să medieze între cele două părți.