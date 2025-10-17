Rusia și Ucraina nu sunt pregătite pentru pace, afirmă Vance înaintea întâlnirii Zelenski-Trump

Rusia și Ucraina nu sunt încă pregătite să ajungă la un acord de pace, deși au existat unele progrese în ultimele luni, a spus vicepreședintele american JD Vance, într-un interviu pentru Newsmax.

Declarațiile au venit cu o zi înainte ca președintele Donald Trump să se întâlnească la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Cei doi urmează să discute despre planul de pace și încheierea conflictului din Ucraina.

„Oricât de mult poate diplomația energică din partea președintelui Statelor Unite să aducă oamenii la linia de un metru, în cele din urmă trebuie să existe cele două părți care sunt dispuse să încheie un acord”, a declarat Vance.

„Și chiar acum.. rușii și ucrainenii pur și simplu nu sunt în punctul în care să poată face o înțelegere.”, a mai spus acesta.

Potrivit lui JD Vance, deciziile lui Donald Trump din ultimele luni nu au condus la rezultate suficiente pentru a obține un acord de pace.

El a mai spus că există „o nealiniere fundamentală a așteptărilor, în care rușii tind să creadă că se descurcă mai bine pe câmpul de luptă decât se descurcă în realitate”.

Tot Vance a explicat că tarifele pot schimba comportamentul Rusiei, dar sancțiunile „nu funcționează deosebit de bine”.