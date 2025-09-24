Eugen Tomac: Rusia duce una dintre cele mai dure bătălii împotriva Republicii Moldova

„Rusia duce în aceste zile una dintre cele mai dure și sofisticate bătălii împotriva R. Moldova”, a scris Tomac pe Facebook. Potrivit europarlamentarului, scrutinul de duminică are o importanță majoră pentru planurile Kremlinului.

„Pentru Moscova, alegerile din 28 septembrie sunt cu o miză fără precedent. Ambiția Rusiei este evidentă: vrea o R. Moldova pe care să o controleze în planurile sale politice și militare de refacere a URSS”, a afirmat Tomac.

El consideră că singura soluție în fața acestei amenințări este „unitatea”, chiar dacă în societate există „nemulțumiri firești față de actorii politici”. „În acest ceas trebuie să primeze rațiunea, ghidată de apărarea interesului național”, a transmis europarlamentarul.

Tomac a salutat retragerea BUN din cursa electorală de la Chișinău, numind-o „o decizie corectă, pentru că duminică fiecare vot contează”. „Cauza națională se apără inteligent, nu prin lozinci și sloganuri lipsite de credibilitate”, a adăugat el.

În opinia lui, interesul României și al Uniunii Europene este ca la Chișinău să existe „un Parlament capabil să se opună planurilor Kremlinului”.

„Știu că nu e simplu, știu că nu este ușor, dar cel mai înțelept lucru pe care îl pot face românii din R. Moldova duminică este să fie uniți și să apere fiecare vot”, conchide Tomac.