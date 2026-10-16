Europarlamentarii PNL cer fonduri europene pentru apărarea României și Bulgariei în fața atacurilor Rusiei în Marea Neagră

Europarlamentarii români ai Partidului Național Liberal (PNL) cer măsuri concrete pentru consolidarea securității României și Bulgariei, în contextul intensificării atacurilor Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră.

Parlamentul European va vota o rezoluție care propune îmbunătățirea apărării maritime și aeriene, mobilizarea unor fonduri europene și protejarea infrastructurii critice din regiune.

Grupul Partidului Popular European (PPE) a solicitat „adoptarea unei rezoluții în Parlamentul European privind escaladarea atacurilor Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră”, potrivit unui comunicat de presă transmis.

„Europarlamentarii români din PNL, sub coordonarea lui Daniel Buda, șeful delegației, au contribuit la elaborarea documentului și au solicitat includerea unor măsuri concrete pentru consolidarea securității României și Bulgariei și protejarea frontierelor maritime ale Uniunii Europene.”, se arată în comunicat.

Inițiativa vine pe fondul intensificării atacurilor asupra navelor comerciale din Marea Neagră, inclusiv în apropierea coastelor României și Bulgariei.

PNL cere consolidarea apărării în Marea Neagră și Delta Dunării

La solicitarea europarlamentarilor PNL, proiectul de rezoluție pune accent pe dezvoltarea capacităților de apărare și supraveghere în Marea Neagră și în Delta Dunării.

Printre măsurile propuse se numără dezvoltarea unor sisteme moderne de detectare și interceptare a dronelor și a altor amenințări aeriene.

Un alt punct important al documentului se referă la finanțarea acestor măsuri.

Europarlamentarii solicită Comisiei Europene și statelor membre să analizeze „mobilizarea urgentă a unei părți din fondurile neutilizate în cadrul instrumentului SAFE (Security Action for Europe), pentru a sprijini România și Bulgaria în achiziționarea capacităților de apărare necesare în fața amenințărilor tot mai mari din regiune”.

Rezoluția mai prevede și „consolidarea supravegherii maritime și aeriene, intensificarea schimbului de informații și protejarea infrastructurii critice europene din regiunea Mării Negre, cu accent pe securitatea porturilor, a infrastructurii de transport, a instalațiilor energetice maritime și terestre, precum și a rețelelor digitale strategice”.

Rezoluția propune o operațiune navală europeană

Documentul solicită și analizarea posibilității desfășurării unei operațiuni navale europene pentru protejarea navelor comerciale din Marea Neagră.

De asemenea, este propusă accelerarea înființării Centrului pentru Securitate Maritimă la Marea Neagră și dezvoltarea unui centru comun româno-bulgar.

Un alt obiectiv este consolidarea cooperării cu NATO și a parteneriatului regional dintre România, Bulgaria și Turcia, având în vedere că securitatea Mării Negre are implicații pentru întreaga regiune și pentru UE.

Daniel Buda: „Europa să nu răspundă doar prin declarații”

Daniel Buda, europarlamentar PNL și șeful delegației României din Grupul PPE, a afirmat că atacurile asupra navelor comerciale reprezintă o amenințare directă la adresa securității Uniunii Europene.

„Atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră reprezintă o amenințare directă la adresa securității Uniunii Europene. Nu putem accepta ca nave civile să fie atacate în apropierea frontierelor noastre, iar Europa să răspundă doar prin declarații. Am cerut măsuri concrete pentru România și Bulgaria, inclusiv acces la resurse financiare europene pentru dezvoltarea capacităților de apărare și consolidarea securității maritime. Securitatea României este securitatea întregii Uniuni Europene”, a declarat Daniel Buda.