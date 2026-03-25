Europarlamentarul Eugen Tomac a inaugurat la Parlamentul European o expoziție despre foametea din 1946–1947 din Moldova sovietică

„Foametea organizată de regimul sovietic în 1946-1947 a luat viața a peste 200.000 de oameni, iar alți 400.000 au rămas cu sechele pe viață. Documentele expuse demonstrează intenția, organizarea. A fost o crimă cu premeditare. Drama românilor dintre Prut și Nistru din 1946–1947 este prea puțin cunoscută în Europa”, a scris Eugen Tomac într-o postare pe Facebook.

Expoziția, prezentată președintei Parlamentului European

Tomac a precizat că expoziția a fost prezentată președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, care „a acceptat fără ezitare invitația și a dorit să afle fiecare detaliu”.

„Am parcurs împreună toate cele 24 de panouri care documentează cu rigurozitate cauzele, amploarea și consecințele acestei tragedii, pe baza documentelor de arhivă, a fotografiilor și a mărturiilor din acea perioadă”, a spus europarlamentarul.

Europarlamentarul le-a mulțumit colegilor săi Siegfried Mureșan și Dan Barna, secretarului de stat din cadrul Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Corneliu Cirimpei, ambasadoarei României la UE, Iulia Matei, și ambasadoarei Republicii Moldova la UE, Daniela Morari, precum și invitaților de la Chișinău și București.

Dezbatere la Parlamentul European

Europarlamentarul a anunțat că inaugurarea a fost urmată de o dezbatere organizată la Parlamentul European, la care au participat istorici din Chișinău și europarlamentarii Gheorghe Falcă, Vlad Voiculescu, Maria Grapini, Virgil Popescu și Cristian Terheș.

„Regimurile totalitare au știut întotdeauna să îngroape adevărul. Prin urmare, o astfel de expoziție în inima Uniunii Europene este mai mult decât necesară. Nu pentru a ne răzbuna, ci pentru a ne aminti ce se întâmplă atunci când statul devine mai puternic decât dreptul oamenilor de a trăi.”, a afirmat Tomac.

Expoziția a fost realizată în colaborare cu Agenția Națională a Arhivelor din Republica Moldova.