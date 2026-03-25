Prima pagină » Politic » Europarlamentarul Eugen Tomac a inaugurat la Parlamentul European o expoziție despre foametea din 1946–1947 din Moldova sovietică

Europarlamentarul Eugen Tomac a inaugurat la Parlamentul European o expoziție despre foametea din 1946–1947 din Moldova sovietică

Europarlamentarul Eugen Tomac a anunțat că a inaugurat marți, la Parlamentul European de la Bruxelles, expoziția „Marea Foamete în Moldova Sovietică, 1946-1947: Făptași, Victime și Amploare”.
Europarlamentarul Eugen Tomac a inaugurat la Parlamentul European o expoziție despre foametea din 1946–1947 din Moldova sovietică
Sursa foto: Facebook/Eugen Tomac
Iulian Moşneagu
25 mart. 2026, 12:02, Politic

„Foametea organizată de regimul sovietic în 1946-1947 a luat viața a peste 200.000 de oameni, iar alți 400.000 au rămas cu sechele pe viață. Documentele expuse demonstrează intenția, organizarea. A fost o crimă cu premeditare. Drama românilor dintre Prut și Nistru din 1946–1947 este prea puțin cunoscută în Europa”, a scris Eugen Tomac într-o postare pe Facebook.

Expoziția, prezentată președintei Parlamentului European

Tomac a precizat că expoziția a fost prezentată președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, care „a acceptat fără ezitare invitația și a dorit să afle fiecare detaliu”.

„Am parcurs împreună toate cele 24 de panouri care documentează cu rigurozitate cauzele, amploarea și consecințele acestei tragedii, pe baza documentelor de arhivă, a fotografiilor și a mărturiilor din acea perioadă”, a spus europarlamentarul.

Europarlamentarul le-a mulțumit colegilor săi Siegfried Mureșan și Dan Barna, secretarului de stat din cadrul Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Corneliu Cirimpei, ambasadoarei României la UE, Iulia Matei, și ambasadoarei Republicii Moldova la UE, Daniela Morari, precum și invitaților de la Chișinău și București.

Dezbatere la Parlamentul European

Europarlamentarul a anunțat că inaugurarea a fost urmată de o dezbatere organizată la Parlamentul European, la care au participat istorici din Chișinău și europarlamentarii Gheorghe Falcă, Vlad Voiculescu, Maria Grapini, Virgil Popescu și Cristian Terheș.

„Regimurile totalitare au știut întotdeauna să îngroape adevărul. Prin urmare, o astfel de expoziție în inima Uniunii Europene este mai mult decât necesară. Nu pentru a ne răzbuna, ci pentru a ne aminti ce se întâmplă atunci când statul devine mai puternic decât dreptul oamenilor de a trăi.”, a afirmat Tomac.

Expoziția a fost realizată în colaborare cu Agenția Națională a Arhivelor din Republica Moldova.

Recomandarea video

Pauza de cinci zile impusă de Trump oferă pușcașilor marini americani un timp prețios pentru a ajunge în apropierea Iranului
G4Media
10% în plus la pensie, pentru 4.600.000 de pensionari români, începând cu 1 ianuarie 2027
Gandul
Scandal uriaș la Pro TV după filmările unui reality-show cu Mihaela Rădulescu + A cerut daune de 100.000 de euro
Cancan
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport
Patru tactici-cheie prin care Iranul poate forța retragerea SUA, chiar dacă nu poate câștiga războiul
Libertatea
Zodiile care au noroc pe toate planurile în luna aprilie. Cine sunt favoriții astrelor?
CSID
Mașinile electrice și hibride nu vor mai putea parca gratuit în București!
Promotor