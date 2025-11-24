Eutanasierea câinilor sănătoși ar putea fi interzisă în România. Noi propuneri legislative pentru protecția animalelor

Propunerile vizează modernizarea modului în care statul gestionează animalele fără stăpân și introducerea unui statut legal care recunoaște animalele drept ființe vii, cu drepturi și protecție sporită.

Un pas spre un sistem modern

Inițiativele legislative propun înlocuirea eutanasierii câinilor sănătoși cu măsuri precum sterilizarea, microciparea și responsabilizarea proprietarilor, în acord cu practicile europene. Deputatul Andrei Baciu a precizat că „e timpul ca România să renunțe la metodele depășite și să adopte soluții eficiente și umane”.

Un element important în susținerea schimbării îl reprezintă o petiție publică ce a strâns peste 215.000 de semnături în doar câteva săptămâni.

Proiectele de lege prevăd ca consiliile județene și locale să fie obligate să înființeze structuri specializate pentru gestionarea animalelor, inclusiv servicii dedicate câinilor fără stăpân. Aceste servicii vor avea sarcina de a efectua recensăminte periodice ale câinilor și de a elabora planuri de acțiune pe termen mediu, cu bugete clare.

Totodată, poliția locală ar putea primi atribuții extinse, astfel încât să poată interveni în situațiile în care viața unui animal este în pericol.

Accent pe prevenție și responsabilitate

Hilde Tudora, șefa Serviciului Protecția Animalelor Ilfov, subliniază că recunoașterea animalelor ca ființe vii este un pas firesc pentru o societate civilizată. Aceasta atrage atenția că problema câinilor fără stăpân este cauzată în principal de iresponsabilitatea proprietarilor, iar soluțiile trebuie să includă educație, controale și măsuri administrative eficiente.

Unul dintre proiectele legislative abordează și condițiile de creștere a animalelor de fermă, propunând trecerea găinilor la sisteme de creștere la sol, în regim ecologic, pentru îmbunătățirea calității produselor alimentare.