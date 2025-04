Victor Ponta nu participă la dezbaterea Antena 3 CNN. Va participa la un eveniment religios

Victor Ponta a confirmat la emisunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache că nu va participa la dezbaterea organizată de Antena 3 CNN, alegând în schimb să ia parte la un eveniment religios la Mănăstirea Pantocrator din Teleorman.

Fostul premier va fi prezent în această seară, de la ora 19:00, la un moment spiritual unic pentru România – aducerea în pelerinaj a moaștelor întregi ale Sfintei Împărătese Elena, mama Sfântului Constantin cel Mare, venite din Veneția între 30 aprilie și 8 mai.

„Este un eveniment religios unic în România, la care vor fi foarte mulți oameni. Și în al treilea rând, haideți că vă spun direct, vă rog, dom’le, dacă iei milioane de euro de la PSD-PNL ca să îl susții pe Antonescu, de ce mă chem pe mine? Nici nu m-au chemat. Anul ăsta, de la 1 ianuarie și până azi, n-am primit nicio invitație de la Antena 3. Atenție, niciuna.”, a declarat Ponta.

La dezbaterea Antena 3 nu va fi prezent nici candidatul Silviu Predoiu. „Azi-noapte după ora 12, după ce la dezbaterea TVR s-a pus din nou problema discriminării candidaților practicate pe durata acestei campanii, am primit de la A3 o invitație pentru dezbaterea din această seară. Am refuzat această invitație, nu doar pentru că ieri la ora 20:00 mi s-a spus că nu am ce să caut la dezbaterea lor ci și pentru că înțeleg să-mi respect angajamentele deja asumate.

Așa că, în această seară, de la ora 18:15 ne vedem pe TVR1 iar de la ora 21:00 pe TVR INFO, să discutăm despre România și viitorul ei”, a scris Predoiu pe Facebook.

De asemenea, pe lângă cei doi, vor lipsi și Sebastian Popescu și George Simion de la dezbatere.