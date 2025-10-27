Fake news cu inteligență artificială: Oana Țoiu, ținta unei manipulări online

În realitate, imaginea autentică o surprinde pe Oana Țoiu la summitul NATO de la Haga, unde a discutat cu partenerii despre apărare și combaterea atacurilor hibride.

USR a explicat că episodul este un exemplu de dezinformare politică menită să submineze încrederea publică.

„Așa arată disperarea. Când nu au argumente, manipulează. Cu Inteligența Artificială, cu tupeu, fără rușine. În weekend, a circulat pe conturile rusofililor o «poză» cu Oana Țoiu într-o rochie roșie. Mulți oameni i-au dat share și au comentat despre cum a ales ministra Afacerilor Externe să se îmbrace într-o delegație oficială fără să acorde prea multă atenție imaginii. Dacă ar fi făcut-o, ar fi observat că imaginea e falsă. Că e o manipulare creată cu inteligența artificială pentru a o discredita și ataca pe ministra Afacerilor Externe”, arată USR.

Oana Țoiu a fost recent în atenția publică după ce a propus o lege care pedepsește cu până la 12 ani de închisoare companiile din România care finanțează indirect războiul Rusiei.

„E un exemplu perfect de cum pot fi folosite imaginile trucate pentru manipulare politică și dezinformare! Și motivul pentru care trebuie să fim mai atenți decât oricând la ce credem din ce vedem pe Social Media”, potrivit USR.

Ministerul Afacerilor Externe și reprezentanții guvernului le recomandă utilizatorilor de social media să raporteze imaginea falsă și să semnaleze cazurile similare de manipulare digitală.

În fotografie reală, Țoiu este îmbracată în sacou și pantoloni de culoarea neagră.