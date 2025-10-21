Femeile din PSD, demersuri pentru reglementarea prin lege a femicidului și protejarea femeilor

Comitetul Executiv Național al OFSD a adoptat marți Declarația politică privind asumarea luptei împotriva violenței asupra femeilor și recunoașterea femicidului ca realitate socială.

OFSD a adoptat o Declarație politică privind asumarea luptei împotriva violenței asupra femeilor și recunoașterea femicidului ca realitate socială. Femeile din PSD spun că nicio formă de abuz, agresiune sau discriminare nu poate fi tolerată într-o societate care se dorește dreaptă, modernă și bazată pe respect.

„Cazurile de violență extremă, soldate cu uciderea femeilor, nu mai pot fi tratate ca simple tragedii izolate, ci ca un fenomen social grav. Femicidul este expresia cea mai dură a inegalității de gen și impune un răspuns ferm, un cadru legal clar și o acțiune coordonată a instituțiilor statului”, potrivit OFSD.

Textul Declarației a pornit de la cazurile dramatice de violență extremă în care femeile își pierd viața în urma abuzurilor nu mai pot fi privite ca simple tragedii individuale, ci ca un fenomen social grav — o realitate care cere recunoaștere, responsabilitate și acțiune concretă.

„Femicidul, în toate formele sale, reprezintă expresia cea mai dură a inegalității de gen și impune un răspuns ferm pentru protejarea vieții și demnității femeilor. Astăzi ne aflăm în etapa finală de redactare a proiectului de lege privind prevenirea și combaterea femicidului — un demers legislativ inițiat de OFSD și elaborat alături de reprezentantele grupurilor parlamentare din cadrul coaliției de guvernare și în colaborare cu specialiști și societatea civilă”, se arată în Declarația politică/

Proiectul urmează a fi asumat de către femei parlamentare și parlamentari din majoritatea partidelor și are ca obiectiv consolidarea cadrului legal pentru protecția femeilor și întărirea răspunsului statului în fața violenței de gen.

OFSD a început demersurile pentru reglementarea prin lege a femicidului — o măsură esențială pentru protejarea femeilor împotriva violenței extreme. Proiectul de lege, care va fi depus în cel mai scurt timp în Parlament, este inițiat de OFSD și elaborat în colaborare cu femeile parlamentare din coaliția de guvernare, cu specialiști și cu societatea civilă.

Realitatea este alarmantă, arată OFSD: la fiecare 12 minute, o persoană devine victimă a violenței; 66% dintre faptele raportate sunt îndreptate împotriva femeilor. În 2025, peste 30 de femei au fost ucise în contextul violenței domestice. În fiecare oră, 14 femei devin victime ale agresiunii.

În acest context, OFSD cere introducerea femicidului ca infracțiune în Codul Penal, pentru ca România să facă un pas hotărât în protejarea vieții și demnității femeilor