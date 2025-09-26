Fifor: Moldova și Ucraina sunt astăzi bastioanele Europei în fața agresiunii ruse

Deputatul PSD Mihai Fifor publică un mesaj de susținere pentru Maia Sandu înaintea alegerilor de duminică din Republica Moldova. Fifor consideră că alegerile sunt decisive pentru viitorul țării vecine.

„Războiul din Ucraina și agresiunea fățișă, constantă și brutală asupra Moldovei ne arată adevărul crud: libertatea și suveranitatea se apără cu demnitate, hotărâre și, din păcate, cu sacrificii uriașe. Moldova și Ucraina sunt astăzi bastioanele Europei în fața agresiunii ruse”, transmite Fifor.

Din acest motiv, deputatul crede că este vital ca Maia Sandu și forțele pro-europene să câștige alegerile de duminică din Republica Moldova: „Alegerea este clară și fără echivoc: Uniunea Europeană sau Putin. Maia Sandu a demonstrat deja ce înseamnă curajul și rezistența în fața unui adversar nemilos. A dus și duce o bătălie reală cu Putin și a arătat lumii că o țară mică, dar hotărâtă, nu se lasă îngenuncheată. Ea este garanția că Republica Moldova va rămâne pe drumul libertății și al democrației, alături de Uniunea Europeană și de partenerii noștri din Vest, și nu va fi aruncată înapoi în întunericul imperial al Kremlinului”.

Conform deputatului social-democrat, România are de învățat din această luptă: „Din forța și demnitatea Maiei Sandu, din hotărârea cetățenilor moldoveni, din sacrificiile pe care le acceptă pentru a-și apăra viitorul european. Duminică, fiecare vot contează. Este un vot pentru viitorul copiilor voștri, pentru prosperitate, demnitate și libertate, pentru ca Moldova să rămână parte a marii familii europene și nu o pradă a Moscovei. Astăzi, mai mult ca oricând, se decide viitorul Republicii Moldova: Europa sau Rusia. Lumina sau întunericul. Viitorul sau trecutul. Frați moldoveni, mergeți la vot! Alegeți demnitatea și dreptul la o viață liberă și prosperă pentru voi și pentru copii voștri. Alegeți calea europeană”.