Roberta Metsola a promis, la Chișinău, sprijin pentru aderarea Republicii Moldova la UE

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, s-a întâlnit vineri cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

„Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a reafirmat azi la Chișinău, că Parlamentul European va face tot ce este necesar pentru a susține aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Moldova a făcut progrese importante pe această cale în ultimii câțiva ani. Vom lucra în continuare cu ambiție și seriozitate — și avem încredere că ritmul va rămâne unul hotărât de ambele părți”, a scris pe Facebook Maia Sandu.

Metsola s-a întâlnit anterior și cu premierul Alexandru Munteanu.

„Transformarea statelor europene este inspirațională și reprezintă un exemplu pentru noi: de la fortificarea economiei, servicii mai bune pentru oameni, până la valorile comune pe care le împărtășim. Vrem să oferim aceleași oportunități cetățenilor noștri și vom depune tot efortul pentru ca, până în 2028, țara noastră să fie pregătită pentru aderarea la Uniunea Europeană”, a declarat premierul Alexandru Munteanu.

Șeful Guvernului a remarcat, în acest sens, impactul Planului de creștere pentru Moldova, finanțat cu 1,9 miliarde de euro de Uniunea Europeană. Implementarea Planului va ajuta Guvernul să se apropie mai rapid de standardele europene, să crească economia țării și să ofere condiții mai bune de trai pentru toți cetățenii.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a apreciat determinarea Republicii Moldova și a subliniat progreseleîn realizarea reformelor, în pofida interferențelor constante din partea Rusiei.

„Viitorul Moldovei este în Uniunea Europeană, așa cum au confirmat și rezultatele alegerilor din septembrie. Determinarea țării voastre continuă să ne inspire și puteți să vă bazați pe sprijinul nostru în realizarea tuturor reformelor necesare”, a spus Metsola.

Președinta Roberta Metsola a menționat că Parlamentul European va colabora și mai strâns cu Republica Moldova datorită deschiderii recente a unui birou al instituției la Chișinău.