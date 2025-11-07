Maia Sandu solicită UE să găsească soluții „creative” în accelerarea procesului de aderare a Moldovei la blocul comunitar

UE trebuie să găsească modalități „creative” pentru a ieși din impasul politic și a accelera procesul de aderare a Moldovei la blocul comunitar, a declarat președinta Maia Sandu pentru Euronews.

Președinta Republicii Moldova a subliniat că aderarea țării la UE reprezintă cea mai bună garanție pentru a-și menține independența într-un context geopolitic tensionat, cu un război la graniță.

„Nu puteți permite ca țările noastre să fie folosite de regimuri autoritare, pentru că exact asta se va întâmpla dacă nu facem parte din Uniunea Europeană”, a declarat Sandu în cadrul unui summit privind extinderea UE, găzduit de Euronews la Bruxelles.

Moldova a depus cererea de aderare la UE în anul 2022, la scurt timp după ce Ucraina a făcut același lucru. Moldova a obținut statutul de țară candidată în luna iunie a aceluiași an, alături de Ucraina, iar candidatura sa a devenit legată de cea a Kievului

Toate cele 27 de state membre UE trebuie să fie de acord în unanimitate că condițiile au fost îndeplinite înainte de a trece la următoarea etapă a negocierilor.

Deși procesul de aderare la Uniunea Europeană se bazează pe merite și fiecare candidatură este tratată individual, Bruxelles s-a abținut să avanseze candidatura Moldovei fără cea a Ucrainei, deoarece cele două țări sunt strâns legate din punct de vedere geografic și strategic.

Într-un raport publicat luna aceasta, Comisia Europeană a salutat avansul implementării reformelor de către Moldova pentru alinierea la blocul comunitar.