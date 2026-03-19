File de vițel cu țelină în trei feluri. Iată ce au mâncat Nicușor Dan, Macron, Merz și ceilalți lideri europeni la prânzul de la summitul UE

Nicușor Dan, Emmanuel Macron, Friedrich Merz și ceilalți lideri europeni s-au așezat joi la prânzul de lucru din marja Consiliului European de la Bruxelles, alături de secretarul general al ONU, António Guterres.
File de vițel cu țelină în trei feluri. Iată ce au mâncat Nicușor Dan, Macron, Merz și ceilalți lideri europeni la prânzul de la summitul UE
Gabriel Negreanu
19 mart. 2026, 18:23, Politic

La masa oficială s-au servit pâté en croûte cu legume de primăvară, file de vițel cu țelină în trei feluri și tartaletă cu mandarină și scorțișoară. Consiliul European a confirmat prezența lui Guterres la „working lunch”.

Dincolo de meniu, prânzul a avut o miză politică mult mai grea decât protocolul. În scrisoarea de invitație către lideri, președintele Consiliului European, António Costa, anunțase că l-a invitat pe Guterres pentru a discuta deteriorarea situației internaționale și modul în care Uniunea Europeană poate apăra multilateralismul împreună cu partenerii săi. Pe agendă au intrat explicit Libanul, Gaza și Cisiordania, iar Costa a spus, înaintea reuniunii, că întâlnirea cu șeful ONU este importantă atât pentru apărarea ordinii internaționale bazate pe reguli, cât și pentru răspunsul la criza din Orientul Mijlociu.

Summitul din 19-20 martie de la Bruxelles este dominat de escaladarea militară din Orientul Mijlociu și de efectele ei asupra prețurilor la energie și securității energetice a UE. În paralel, liderii discută despre competitivitate, viitorul buget multianual, apărare, migrație și despre blocajul creat de veto-ul Ungariei privind împrumutul european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. După prânz, liderii și Guterres au discutat posibile căi de ameliorare a situației dramatice din regiune.

Pentru România, prezența lui Nicușor Dan la Consiliul European vine cu o prioritate clară: găsirea unor soluții urgente pentru reducerea prețurilor ridicate la energie, care afectează atât populația, cât și industria.

