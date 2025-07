Florin Cîțu: „Avem doar o poveste, nu o criză oficială. Creșterea taxelor nu a ajustat deloc deficitul. E mult amatorism!”

Invitat în emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, fostul premier și ministru de Finanțe Florin Cîțu a lansat un atac dur la adresa actualului guvern, pe fondul discursului alarmist legat de starea economiei României.

„Oficial, nu a fost niciodată grav (situația economică n.r). În momentul în care a fost preluat mandatul, erau în vigoare atât Ordonanța trenuleț, care trebuie să aducă la buget 133 de miliarde de lei în 2025, cât și un buget cu o țintă de deficit de 7%. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea: Comisia Europeană și agențiile de rating judecă România doar pe baza documentelor oficiale.”

Dacă e același deficit pe cash, de ce au crescut taxele?

Cîțu susține că România nu se află, din punct de vedere formal, într-o criză economică sau bugetară recunoscută internațional. Potrivit fostului premier, problemele semnalate în spațiul public sunt, deocamdată, „doar o poveste a noastră”: „În momentul în care am fi arătat prin rectificare bugetară că deficitul urcă la 9-10 sau 12%, atunci am fi avut o problemă oficială. Astăzi, România nu are o problemă oficială în fața nimănui.”

Cîțu a atras însă atenția că Guvernul actual estimează deja un deficit de 8% din PIB pentru finalul anului 2025, ceea ce pune sub semnul întrebării eficiența măsurilor fiscale luate în acest an: „Dacă e adevărat că se estimează 8%, vă spun atunci că această creștere a taxelor nu a ajustat deloc deficitul. Pentru că 8% din PIB-ul pe 2025 înseamnă 151,5 miliarde de lei. Anul trecut, în 2024, am avut un deficit de 152 miliarde lei. Deci e același deficit pe cash, deși a crescut TVA, impozitul pe dividende, accize etc.”

Fostul ministru se întreabă care este de fapt problema reală a guvernanților și acuză lipsa de competența a specialiștilor din actualul guvern: „Dacă am crescut taxele și nu se ajustează nimic, ce se întâmplă? Care este problema? Exista foarte mult amatorism în ceea ce privește modul de a rezolva probleme. Dacă sunt probleme!”