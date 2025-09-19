Fostul europarlamentar Alin Mituța se alătură echipei Oanei Țoiu la MAE

„M-am alăturat Ministerului de Externe ca director de cabinet al ministrei Oana Țoiu, căreia îi mulțumesc pentru încredere”, a scris Alin Mituța pe Facebook.

„Suntem într-o perioadă de reconfigurări pe scena globală, de decizii majore legate de securitatea regiunii, de viitorul Uniunii Europene. România va fi implicată activ în aceste transformări. Pentru asta va fi esențială inclusiv buna cooperare cu toate instituțiile cu atribuții în aria de politică externă”, a precizat acesta.

El a adăugat că a găsit la Ministerul de Externe „oameni competenți și dedicați”, dar și „ acea voință politică reformistă pentru a face o politică externă și europeană asertivă și pro-activă”.

Mituța a menționat că și-a început acest rol cu o vizită în Statele Unite, alături de delegația oficială condusă de Oana Țoiu, cu întâlniri programate la Washington DC, Chicago și New York.

Mituța a făcut și o scurtă prezentare a traseului său profesional.

„Ce aduc eu acestui proiect: peste 15 ani de experiență în instituțiile europene, inclusiv ca europarlamentar, în Guvernul României ca secretar de stat și director de cabinet al Premierului (2016), în societatea civilă ca co-fondator al mai multor organizații dar și studii în relații internaționale și afaceri europene la Paris (Sciences Po, Universitatea Paris Vest) și București (SNSPA)”, a scris acesta pe Facebook.

Alin Mituța a fost europarlamentar între 2021-2024, activând în Grupul Renew Europe. De asemenea, în 2022, el a cofondat partidul REPER.