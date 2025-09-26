Fostul președinte sud-coreean Yoon a negat acuzațiile în noul proces legat de Legea Marțială

Fostul președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, a negat vineri toate acuzațiile care i se aduc în noul proces legat de impunerea legii marțiale, fiind prima sa apariție publică de la arestarea din iulie, potrivit Yonhap.

În fața Tribunalului Districtual Central din Seul, fostul șef de stat a respins toate acuzațiile, printre care: încălcarea drepturilor membrilor Guvernului, modificarea nelegală a proclamației privind legea marțială, obstrucționarea anchetei și ștergerea unor înregistrări telefonice.

Apărarea lui Yoon a acuzat că procesul are motivații politice și au susținut că legea marțială a fost declarată sub stare de urgență și că a fost ridicată în urma votului din Parlament.

Este primul termen al acestui nou proces, separat de cel privind acuzațiile de insurgență, la care Yoon a refuzat anterior să participe.

Instanța a anunțat că va programa audieri cel puțin o dată pe săptămână, iar după audierea de vineri urmează să fie analizată și cererea de eliberare pe cauțiune depusă de fostul președinte.