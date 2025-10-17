Gabriela Firea, interpelare în CE, pe tema recunoașterii identității de gen la minori

Europarlamentarul Gabriela Firea a anunțat vineri că a depus o interpelare la Comisia Europeană pe tema recunoașterii identității de gen la minori.

Gabriela Firea a transmis vineri pe Facebook că a interpelat Comisia Europeană și a cerut clarificări urgente privind protejarea interesului superior al copilului și apărarea dreptului părintesc, după ce a a primit mii de mesaje „din partea părinților îngrijorați de efectele unor recomandări europene prin care copiii ar putea ajunge să își aleagă propriul gen, la orice vârstă”.

Europarlamentarul social-democrat arată că, săptămâna trecută, Comisia Europeană a publicat strategia „Union of Equality”, care conținea următorul paragraf: „Comisia va facilita schimbul de bune practici între statele membre pentru a sprijini dezvoltarea unor proceduri de recunoaștere legală a genului bazat pe autodeterminare, care să nu aibă restricții de vârstă”.

Ea a adresat două întrebări Executivului European: Care este modul în care Comisia se va asigura că principiul referitor la interesul superior al copilului este respectat în totalitate atunci când sunt promovate practicile privind recunoașterea identității de gen la minori și Cum poate garanta Comisia că astfel de practici nu vor afecta dreptul părinților de a-și proteja copiii și de a le asigura stabilitate emoțională, bunăstare și siguranță printr-o creștere echilibrată?