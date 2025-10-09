Liderul PSD Bacău, atac la Bruxelles: Copiii nu își pot alege genul / Care este noua strategie recomandată de CE privind egalitatea LGBTQ+

Președintele PSD Bacău, Dragoș Benea, lansează și el un atac la adresa inițiativelor europene privind identitatea de gen. Benea spune că social-democrații români din Parlamentul European nu acceptă ca un copil să-și poată alege genul indiferent de vârstă.

„Este jenant să construim o realitate paralelă cu realitatea biologică şi să facem din asta o misiune a Uniunii Europene! Oricât de bogată ar fi imaginația noastră, oricâtă disponibilitate am manifesta față de concepte, filozofii sau curente de gândire, mărturisesc că nici eu, nici colegii social-democrați români din Parlamentul European nu ne împăcăm cu ideea ca, în numele , un copil să-şi poată alege genul indiferent de vârstă. Putem da curs propriilor imaginații/fantasme, putem construi o realitate paralelă cu existența noastră de zi cu zi, în care astfel de inițiative poate că ar avea un sens pur teoretic: dar datul nostru biologic, condiția umană în care viețuim, trăim şi murim, arată tocmai contrariul”, a transmis Benea.

Potrivit acestuia, așa cum politica nu se termină la stânga sau dreapta, „probabil că putem imagina o dezbatere dincolo de Masculin şi Feminin, dar nu putem face din asta o misiune, cu atât mai puțin o misiune a Comisiei sau Uniunii Europene, chiar dacă toleranța şi incluziunea sunt şi rămân pentru noi toți valori cardinale, de căpătâi pentru întreaga construcție europeană. Dacă privim cu luciditate în jurul nostru, vom observa că altele sunt problemele presante ale Uniunii, probleme în raport de care sute de milioane de cetățeni europeni aşteaptă un răspuns pertinent din partea Bruxelles-ului şi măsurile concrete de rigoare”.

Benea arată că economia, demografia, energia, tinerii NEETS, competitivitatea, apărarea & ordinea publică şi multe altele sunt provocările şi problemele stringente cu care se confruntă continentul european, nicidecum dilemele de gen.

„Nu-mi pot imagina care e capacitatea juridică a unui copil sau conştiința sa de sine, în măsură să-i permită să facă judecăți cu privire la propria identitate de gen”, conchide acesta.

Pentru context, conform unei noi strategii prezentate de Comisia Europeană, copiii ar putea avea libertatea de a-și alege sexul, scrie ziarul britanic The Telegraph. Este important de menționat că strategia, lansată miercuri, nu este obligatorie pentru statele membre UE, ci constituie o recomandare pe care guvernele naționale pot să o urmeze sau să o ignore.

Strategia prezentată miercuri de Comisia Europeană arată că orice restricție de vârstă pentru recunoașterea sexului ar putea fi eliminată, iar terapia destinată verificării dorinței copiilor de a-și schimba sexul ar putea fi interzisă.