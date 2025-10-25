Gabriela Firea nu va candida la Primăria Capitalei! Ea atacă deciziile lui Ciolacu: „Cine mi-a săpat groapa a căzut în ea”

Gabriela Firea, președinta PSD București, a declarat sâmbătă dimineață că nu va intra în cursa pentru Primăria Capitalei.

Printr-un anunț postat pe pagina sa de Facebook, ea a explicat că intenționează să-și continue mandatul de europarlamentar, obținut prin votul românilor.

Gabriela Firea a făcut și un comentariu la adresa fostului președinte PSD, Marcel Ciolacu, menționând că anul trecut a fost considerată „candidatul deocamdată” al partidului pentru Capitală.

„Ori de câte ori am început un proiect – privat sau public, l-am dus până la capăt, oricât de greu mi-a fost sau câte provocări au apărut pe parcurs. Merg pe aceeași linie şi acum: doresc să-mi continui mandatul de europarlamentar, obținut în urma votului și încrederii românilor, chiar dacă pentru o mamă cu doi copii școlari naveta la Strasbourg şi Bruxelles nu este simplă. Dar, învățăm în fiecare zi să ne descurcăm în această situație. Ca fiecare dintre dumneavoastră, cu serviciu și copii. Mă preocupă şi vreau să-mi aduc contribuția la proiectele europene care vizează o viață mai bună pentru România, pentru copii, familii, femei, tineri, seniori, fermieri, antreprenori etc”, a scris Firea pe Facebook.

Mesajul lung postat sâmbătă a atins mai multe puncte importante, pentru care Firea a adus explicații.

Despre Primăria Capitalei, ea a spus că „mi-aș fi dorit să pot relua şi finaliza câteva mari proiecte de infrastructura abandonate, cu siguranță aș fi continuat investițiile în spitale, parcuri, transport şi termoficare, începute în mandatul anterior și blocate în mare parte. Dar, în viață trebuie să facem alegeri. Am speranța că vom avea un primar general care să nu mai creadă că viața începe cu el şi să continue toate investițiile foştilor edili, în paralel cu lansarea unora noi, absolut necesare”.

Marcel Ciolacu, în vizorul lui Firea

Gabriela Firea a făcut în postarea sa și un atac la adresa lui Marcel Ciolacu. Ea îi reproșează fostului președinte PSD că anul trecut a fost „candidatul deocamdată” al partidului pentru Primăria Capitalei.

„Voi acorda susținere totală colegului meu social-democrat care își va depune candidatura. Nu am trădat şi nu voi trăda, cum au procedat unii colegi de-ai noștri, inventând tot felul de pretexte. Ca președintă PSD București, am depus şi voi depune în continuare eforturi pentru ca niciodată candidatul nostru să nu fie în postura în care am fost eu anul trecut: candidatul „deocamdată”, apoi lansată în cursă ca variantă de a salva imaginea partidului şi lista de consilieri generali, fără vreun fel de sprijin logistic şi politic – doar la sectoare s-a negociat candidatură pe alianță de trei partide -, boicotată prin candidați „iepurași”, menținuți în cursă şi răsplătiți ulterior chiar de către colegi de-ai noștri, campanii online împotriva mea finanțate chiar din fondurile partidului. Pare greu de crezut, dar e purul adevăr pe care îl cunosc din interior mulți colegi”, a scris Firea.

„Cine s-a chinuit să-mi sape mie groapa politică a căzut în ea”, a mai relatat Gabriela Firea.