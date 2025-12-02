Gafă de Ziua Națională: Șefa PNL Moreni prezintă o fotografie din Dolomiți ca fiind din România

Mesajul publicat de Ioana Raluca Dumitrică de 1 Decembrie, în care celebra „frumusețea locurilor noastre”, a fost însoțit de mai multe imagini prezentate ca reprezentative pentru România.

„De Ziua Națională, celebrăm împreună frumusețea locurilor noastre, tradițiile și oamenii care însuflețesc aceste meleaguri”, a scris Dumitrică pe pagina sa de socializare.

Gafă de proporții în mesajul festiv

Șefa PNL Moreni și-a ilustrat postarea cu fotografii preluate din mediul online, fără să le precizeze sursa. Între peisaje și repere culturale românești, se află, însă, și o fotografie din munții Italiei.

Imaginea surprinde zona Val di Funes din nordul Italiei, cu masivul Odle în fundal – un peisaj emblematic al Dolomiților. Fotografia a fost utilizată în postare alături de obiective cunoscute din România, precum Castelul Corvinilor, Castelul Bran, Transfăgărășanul sau Chipul lui Decebal.

Peisajul românesc din… Italia, patrimoniu UNESCO intens mediatizat

Fotografia munților Dolomiți, folosită în postarea de 1 Decembrie, poate fi identificată cu ușurință printr-o simplă căutare inversă a imaginii. Peisajul, parte a unui sit UNESCO intens mediatizat, este ușor de recunoscut datorită crestelor abrupte ale masivului Odle. De asemenea, în imagine apare biserica din Santa Maddalena, unul dintre cele mai fotografiate repere din Dolomiți.

Ușurința cu care poate fi recunoscută imaginea face cu atât mai vizibilă gafa utilizării sale într-un mesaj dedicat Zilei Naționale, în locul unui peisaj autentic din România.

Candidată PNL la Senat, în 2024

Ioana Raluca Dumitrică a fost aleasă, la începutul lunii noiembrie 2025, în fruntea organizației PNL Moreni. Ea se prezintă drept „un lider activ, cu suflet dar și cu minte”. În 2024, Dumitrică a candidat la Senatul României pe lista PNL Dâmbovița. Ea a ocupat poziția a treia, după fostul senator Virgil Guran și Cornel Florian Chirică, directorul județean al Poștei Române.

După alegerile din 2024, PNL Dâmbovița a rămas fără reprezentare în Senat, nereușind să păstreze nici mandatul pe care îl avea în legislatura precedentă. În legislatura 2025–2028, județul este reprezentat în Senat de câte un parlamentar al PSD, USR și AUR.