George Simion lipseşte de la dezbaterea electorală găzduită de Micutzu / Simion este în Italia unde ar avea o întâlnire cu Giorgia Meloni

Simion este în Italia

După vizita din Polonia, liderul AUR a zburat la Roma, acolo unde s-a întâlnit cu premierul Italiei, Giorgia Meloni.

George Simion a confirmat pe Facebook vizita în Italia.

„Așa a arătat prima parte a zilei de azi, continuăm în Italia! Lăsați în comentarii cu cine votați duminică”, este mesajul postat de acesta pe rețeaua de socializare. Textul este însoțit de un videoclip cu un rezumat al vizitei în Polonia.

Simion nu participă la dezbaterea de la podcastul MCN

„Astăzi am aflat că domnul Simion nu mai vine la dezbatere, deşi a fost primul care a confirmat. Am înţeles dintr-un comunicat AUR că terenul ăsta nu este suficient de neutru pentru dumnealui şi că suntem un podcast prietenos pentru domnul Dan. E curios că în noiembrie i s-a părut că am fost o gazdă echilibrată şi că a fost o dezbatere reală cea la care a participat. Şi acum, ca şi atunci, am dat dovadă de transparenţă şi mă aşteptam la acelaşi fair play din partea dumnealui. Dar exact ca Iohannis, în acest moment, domnul Simion fuge de dezbatere”, a spus, în deschiderea dezbaterii, Cosmin Nedelcu (Micutzu).

Realizatorul podcastului a respins acuzaţiile de lipsă de neutralitate, precizând că nu este afiliat politic şi că nu a primit niciodată bani de la partide sau entităţi cu interese politice. De asemenea, a clarificat că niciunul dintre candidaţi nu a primit întrebările în avans.

Micutzu a subliniat că scopul dezbaterii era de a-i pune pe candidaţi „faţă-în-faţă cu poporul” şi de a-i determina să răspundă întrebărilor venite de la cetăţeni, fie din sală, fie de acasă.