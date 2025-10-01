Grindeanu: Aproximativ 2,7 milioane de pensionari vor primi bani chiar înaintea Crăciunului

Aproximativ 2,7 milioane de pensionari vor primi bani a doua tranșă din sprijinul de 800 de lei chiar înaintea Crăciunului, anunță Sorin Grindeanu, miercuri, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice.

„De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, vă asigur că, pentru mine și PSD, a apăra nivelul de trai al pensionarilor cu venituri reduse rămâne o prioritate! De aceea, mă bucur că tocmai i-am convins pe partenerii de coaliție de necesitatea de a aproba o măsură importantă. Este vorba despre acordarea celei de-a doua tranșe din sprijinul de 800 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.574 lei, primii 400 de lei fiind plătiți în aprilie. Aproximativ 2,7 milioane de pensionari vor primi acești bani chiar înaintea Crăciunului”, a anunțat miercuri pe Facebook liderul PSD.

El susține că acești bani nu sunt suficienți, dar „pentru mulți dintre vârstnicii cu venituri mici va fi un ajutor binevenit”.

„Nu este vreun secret că pensionarii vor primi acești bani numai după intervenția PSD – altfel, fondurile urmau să fie tăiate la rectificare. Așa cum, doar în urma insistenței PSD, Guvernul a acceptat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele esențiale, un sprijin mai ales pentru a bătrânii cu pensii mici”, adaugă Grindeanu.