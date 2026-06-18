Prima pagină » Politic » Grindeanu atenționează că șase ministere nu sunt, legal, conduse: S-ar putea să intre într-o zonă de uzurpare de calități oficiale

Grindeanu atenționează că șase ministere nu sunt, legal, conduse: S-ar putea să intre într-o zonă de uzurpare de calități oficiale

Liderul PSD Sorin Grindeanu spune că, în prezent, șase ministere nu sunt din punct de vedere legal conduse: I-am atenționat public pe cei șase înlocuitori ai miniștrilor PSD că s-ar putea să intre într-o zonă de uzurpare de calități oficiale.
Europa pune presiune pe Rusia după dronele căzute în România: ce câștigă Bucureștiul din rezoluția votată la Strasbourg
Europa pune presiune pe Rusia după dronele căzute în România: ce câștigă Bucureștiul din rezoluția votată la Strasbourg
Vasile Dîncu avertizează asupra influenței ruse în Europa: „Este important să marcăm în opinia publică faptul că există agenți ai Rusiei printre noi”
Vasile Dîncu avertizează asupra influenței ruse în Europa: „Este important să marcăm în opinia publică faptul că există agenți ai Rusiei printre noi”
Vasile Dîncu cere măsuri mai ferme împotriva dronelor rusești: „România trebuia să doboare orice dronă care a intrat pe teritoriul ei”
Vasile Dîncu cere măsuri mai ferme împotriva dronelor rusești: „România trebuia să doboare orice dronă care a intrat pe teritoriul ei”
Grindeanu îl acuză pe Bolojan că l-a mințit pe Nicușor Dan în negocierile pentru formarea guvernului: „De aceea suntem în această situație”
Grindeanu îl acuză pe Bolojan că l-a mințit pe Nicușor Dan în negocierile pentru formarea guvernului: „De aceea suntem în această situație”
Sorin Grindeanu, despre varianta guvernului minoritar: Cu ce voturi trece? Nu se poate altcumva să faci majorități
Sorin Grindeanu, despre varianta guvernului minoritar: Cu ce voturi trece? Nu se poate altcumva să faci majorități
Cosmin Pirv
18 iun. 2026, 12:02, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Președintele social-democraților Sorin Grindeanu a declarat joi, la finalul unei întâlniri avute cu deputații și senatorii partidului, că România are nevoie de un guvern și atrage atenția că săptămâna viitoare Parlamentul își încetează activitatea.

„Țara noastră are nevoie, așa cum am spus, de un guvern. Săptămâna viitoare, la finalul săptămânii viitoare, Parlamentul își închide activitatea”, a spus Grindeanu.

El susține că în acest moment Guvernul are șase ministere „care în mod, să spunem, legal, nu sunt conduse”.

„I-am atenționat public pe cei șase înlocuitori ai miniștrilor PSD în urmă cu câteva zile să fie atenți, pentru că s-ar putea să intre într-o zonă de uzurpare de calități oficiale. Eu nu cred că mai au dreptul să semneze acte în ministerele unde sunt interimari. E treaba domniilor lor, fiecare răspunde pentru ceea ce face”, a mai declarat liderul PSD.

Sorin Grindeanu avertizează, de asemenea, că nu există o lege de abilitare a guvernului pentru perioada de vară, când Parlamentul este în vacanță.

Recomandarea video

EXCLUSIV: 16 membri ai „taberei Thuma” au dat în judecată PNL. Ei cer anularea deciziilor anti-Veștea luate luni de conducerea PNL
G4Media
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
GSP.ro
Mutare de forță în Marea Britanie în lupta cu abuzurile Google. Ce obligații noi are gigantul tech când vine vorba de afișarea știrilor
Gandul
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Cancan
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Prosport
Familia din Galați rămasă pe drumuri după explozia dronei rusești primește 5.200 de euro de la Guvern. Ajutorul de la Primărie, în stadiul de promisiune. Aleșii locali se pregătesc să aloce bani pentru sport și biserici
Libertatea
Doliu în lumea filmului! Actrița celebră a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta a murit la doar 35 de ani
CSID
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da