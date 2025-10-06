Grindeanu, despre Birchall agent secret CIA: Nu mai e de mult membru PSD

Întrebat despre documentele publicate în spațiul public prin care Ana Birchall s-ar fi oferit să fie agent pentru un serviciu secret străin, respectiv CIA, documente care, de altfel, sunt publice pe site-ul Departamentului de Stat, Sorin Grindeanu a spus că nu vrea să comenteze despre subiect.

„Ana Birchall nu mai e de mult membru PSD, așa cum bine știți, de mult, mult timp, așa că n-am ce să comentez”, a spus președintele interimar al PSD.

Un document de la Departamentul de Justiție al SUA, făcut public de către influencerul Vlad Mercori, pe pagina personală de Facebook, arată faptul că Ana Birchall, fost ministru al Justiției și fost consilier prezidențial în mandatul lui Ilie Bolojan, s-a oferit să devină agent al CIA în România.

În schimbul colaborării, Birchall a cerut să aibă sprijin american pentru o funcție înaltă în statul român. Primele contacte între Ana Birchall și SUA ar fi avut loc începând cu data de 1 martie, iar pe data de 30 aprilie, Birchall a fost numită consilier prezidențial de către președintele interimar al României, Ilie Bolojan.

Ce spune Ana Birchall

În replică, Ana Birchall spune că „a fost distribuită o minciună despre mine, construită pe un formular depus în SUA de o persoană privată” și respinge afirmațiile.

„Nu am cerut, nu am negociat și nu am autorizat pe nimeni să mă „recruteze” sau să mă „promoveze” către vreo instituție americană. (…) Autorul documentului scrie chiar el, negru pe alb, că nu există niciun acord, nici verbal, nici scris, nicio plată, niciun beneficiu. Cu alte cuvinte, chiar documentul contrazice povestea răspândită în spațiul public. Afirmațiile că „a contactat CIA” îi aparțin exclusiv persoanei care a depus formularul. Nu l-am mandatat, nu l-am plătit, nu am avut nicio înțelegere sau contract cu el”, spune Ana Birchall pe Facebook.

Aceasta afirmă că a sesizat autoritățile competente din SUA pentru rectificarea acestor „neadevăruri” și a inițiat demersurile legale în România împotriva celor care produc și distribuie „asemenea calomnii”.