Grindeanu despre relația cu Bolojan: Nu e o relație de prietenie, e o relație de șefi de partide

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că relația sa cu premierul Ilie Bolojan nu a fost și nu este una de prietenie, ci de colaborare în cadrul coaliției de guvernare.
04 nov. 2025, 20:33, Politic

Întrebat despre relația cu premierul Ilie Bolojan, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu a afirmat: „N-a fost una de prietenie nici înainte. Nu e nici acum. E una de partener, de șef de partidă în cadrul unei coaliții. Fiecare încearcă să-și susțină punctul de vedere, să-și-l argumenteze. Dar n-am avut relație de prietenie și nimeni n-a avut pretenție la așa ceva”, adăugând că dacă ar fi să dea o notă relației, aceasta ar fi „6-7”, marți, la Antena 3 CNN.

Privind chemarea lui Ilie Bolojan la „Ora premierului”, în Parlament, liderul PSD a spus: „Eu am primit ieri (n.r. luni) adresa de la cabinetul primului ministru, prin care m-a informat că nu poate să vină la ora primului ministru, cred că era ieri după masă la ora 16 sau 17. I-am trimis înapoi o altă adresă, sau cabinetul meu, în care a spus că aștept să-mi comunice de la Palatul Victoria, când, în programul domniei sale, ar putea să vină în Parlament. Că, da, trebuie să vină în Parlament”.

Premierul Ilie Bolojan nu a participat luni la „Ora premierului”, întrucât agenda sa a fost foarte încărcată de semnarea contractului cu compania Rheinmetall și discuțiile privind Programul SAFE.